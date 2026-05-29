Filipinas ordena el arresto de un senador por corrupción en proyectos contra inundaciones

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Bangkok, 29 may (EFE).- Un tribunal de Filipinas emitió este viernes una orden de arresto contra el senador Jinggoy Estrada por tres delitos de corrupción vinculados al desfalco de fondos públicos para proyectos contra inundaciones, a veces inexistentes.

Estrada, hijo del expresidente Joseph Estrada (1998-2001), que fue apartado del poder por corrupción, está acusado de apropiarse de manera ilícita de 573 millones de pesos (9,3 millones de dólares o casi 8 millones de euros), recoge el portal de noticias Rappler.

Una investigación de la Oficina del Defensor del Pueblo determinó que Estrada y otros cuatro acusados, incluido el exministro de Obras Públicas Manuel Bonoan, otorgaban proyectos «a cambio de comisiones o sobornos».

El organismo solicitó el jueves al Sandiganbayan, un tribunal especial para casos de corrupción, que emitiera una orden de arresto contra el senador, quien mantiene su inocencia.

«Niego categóricamente las acusaciones en mi contra. Son infundadas y carecen de veracidad», aseguró este viernes el senador en una publicación en Facebook, donde remarca que utilizará «todos los medios legales» para defenderse.

Inundaciones frecuentes, obras inexistentes

Estrada es el funcionario público de mayor rango acusado por supuestamente desviar fondos destinados a la infraestructura de control de inundaciones en este país, propenso a los tifones.

Estos proyectos, en ocasiones completamente inexistentes, se encuentran en el centro del creciente malestar social por la corrupción en Filipinas y habrían causado pérdidas al erario público por valor de 1.771 millones de euros solo en los últimos dos años.

El escándalo ha erosionado la confianza pública en el Gobierno del presidente Ferdinand Marcos, a pesar de que el propio dirigente impulsó en 2025 una comisión para investigar numerosas obras inexistentes o defectuosas.

Las inundaciones son recurrentes en el archipiélago filipino, muy vulnerable a los desastres meteorológicos y que atraviesa este año una temporada de tifones especialmente dura.

La orden de arresto contra Estrada coincide con un momento clave en el Senado. La Cámara Alta tiene previsto iniciar el 6 de julio un juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte, acusada de corrupción.

El clan político de los Duterte cuenta con un buen número de aliados entre los 24 senadores, entre ellos Estrada y Ronald Dela Rosa, requerido por la Justicia internacional por su rol en la guerra contra las drogas y ahora en paradero desconocido.

Para condenar a la vicepresidenta, hija del exdirigente Rodrigo Duterte (2016-2022), se requiere una mayoría de dos tercios del Senado, lo que resultaría en una inhabilitación de por vida para ocupar un cargo público, mientras que la absolución solo necesita nueve votos.

Duterte, quien ha anunciado su candidatura a la presidencia en 2028, fue elegida vicepresidenta durante las elecciones de 2022, a las que concurrió formando un tándem con Marcos, en una alianza que no tardó en comenzar a desintegrarse. EFE

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