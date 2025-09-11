Filipinas protesta contra el plan chino de crear una reserva natural en un arrecife en disputa

Filipinas protestó el jueves contra el plan chino de crear una «reserva natural» en el disputado arrecife de Scarborough, escenario de repetidos enfrentamientos entre ambos países en el mar de China Meridional.

Pekín reveló la víspera sus intenciones de crear una zona protegida para mantener «la diversidad, la estabilidad y la sostenibilidad del ecosistema natural de la isla Huangyan», nombre con el que China denomina ese atolón que reivindica como propio.

Los medios estatales chinos afirmaron que la reserva abarcaría 3.523,67 hectáreas y que su «objetivo principal» será proteger el ecosistema de arrecifes de coral.

«Filipinas protesta enérgicamente contra la reciente aprobación por parte del Consejo de Estado de China de la creación de la denominada ‘Reserva Natural Nacional de la isla de Huangyan'», afirmó el ministerio de Exteriores en un comunicado.

«Filipinas presentará una nota diplomática formal contra esta acción ilegítima e ilegal de China», afirmó, al añadir que el país ostenta la soberanía sobre la zona en cuestión.

Scarborough está situado a unos 140 kilómetros de la isla filipina de Palawan y a 1.200 kilómetros de la isla de Hainan, la zona continental china más cercana.

El mes pasado, un buque de la Armada china chocó con otro de su propia guardia costera mientras perseguía a una lancha patrullera filipina cerca del atolón. Manila difundió unas dramáticas imágenes del enfrentamiento.

China reivindica como propio casi todo el mar de China Meridional, ignorando las pretensiones rivales de varios países del sudeste asiático y un fallo internacional que considera que su afirmación carece de base jurídica.

