Filipinas sube a 188 la cifra de fallecidos y a 135 los desaparecidos por tifón Kalmaegi

Bangkok, 7 nov (EFE).- Al menos 188 personas perdieron la vida y otras 135 siguen desaparecidas en Filipinas tras el paso esta semana del tifón Kalmaegi, que afectó con intensas lluvias e inundaciones a más de dos millones de personas en el archipiélago, entre ellas unas 500.000 que quedaron desplazadas de sus hogares.

El Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC), citado en la estatal Agencia de Noticias de Filipinas, confirmó este viernes el total de fallecimientos registrados hasta ahora, mientras las autoridades continúan con la búsqueda de supervivientes y la atención de heridos por el tifón, que ha sido degradado a tormenta tropical tras pasar por Vietnam. EFE

