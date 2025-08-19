Filipinas y Australia realizan maniobras entre tensión con China por disputa territorial

Manila, 19 ago (EFE).- Las fuerzas armadas de Filipinas y Australia realizaron este martes unas maniobras conjuntas en el mar de China Meridional, foco de tensión entre Manila y Pekín por la soberanía de varios territorios y donde hace una semana chocaron dos embarcaciones chinas mientras perseguían a un barco filipino.

«Estas actividades se diseñaron para mejorar la interoperabilidad, aumentar la preparación operativa y fortalecer la cooperación en materia de seguridad marítima entre las Fuerzas Armadas de Filipinas y las Fuerzas de Defensa Australianas», indicó el Ejército del archipiélago en un comunicado.

En las maniobras de hoy participaron la fragata filipina José Rizal y el destructor australiano Brisbane, en el marco de unos ejercicios bilaterales conocidos como ALON (‘ola’, en tagalo) que comenzaron el pasado viernes y finalizarán el próximo 29 de agosto.

Más de 3.600 militares de Filipinas y Australia, a los que se suman personal adicional de Canadá y Estados Unidos, participan en los ejercicios, indicó el Ejército del país asiático.

Estos ejercicios militares tienen lugar después de que Manila acusara a embarcaciones chinas de llevar a cabo «maniobras peligrosas» en un atolón disputado, mientras sus navíos se encontraban en la zona para distribuir ayuda a pescadores locales.

El incidente condujo a que un buque de la Guardia Costera China embistiera a un buque de guerra de la Armada del Ejército Popular de Liberación, según imágenes publicadas por los guardacostas filipinos, mientras que China afirmó que expulsó a embarcaciones del país vecino que «invadieron» la zona.

Manila y Pekín mantienen un prolongado pulso por la soberanía de varias islas y arrecifes en una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial, que alberga el 12 % de los caladeros globales y posibles reservas de petróleo y gas.

En respuesta, Filipinas ha buscado reforzar su alianza con EE.UU., país con el que mantendrá más de medio millar de ejercicios militares de diversa talla en 2026 según un acuerdo firmado hoy, así como con otros países como Australia o Japón. EFE

