Filipinas y Japón cancelan la alerta de tsunami tras el terremoto de 7,8 en Mindanao

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Bangkok/Tokio, 8 jun (EFE).- Las autoridades filipinas y las japonesas cancelaron este lunes la alerta de tsunami provocada por el terremoto de magnitud 7,8 que azotó esta mañana la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, y que deja al menos 14 fallecidos, según datos preliminares.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs), que mantuvo activa la alerta durante casi ocho horas, confirmó en un comunicado la llegada de olas en al menos seis localidades costeras, entre ellas Kiamba, donde alcanzaron los 1,48 metros sobre el nivel del mar.

Otros municipios impactados son Kalamansig (con olas de 0,84 metros), Maasim (0,48), Zamboanga (0,25), Mai (0,21) y Tandag (0,09), según el reporte de Phivolcs.

«Después del periodo de observación de dos horas, se siguieron registrando pequeñas perturbaciones en el nivel del mar; sin embargo, estas alturas de olas son demasiado pequeñas para causar daños», apuntó el organismo al levantar la alerta.

Al menos 14 personas han perdido la vida, siete permanecen desaparecidas y más de un centenar resultaron heridas por el sismo, que afectó a varias provincias del sur de Mindanao, según los datos preliminares emitidos por Defensa Civil.

El terremoto tuvo lugar a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) con el epicentro unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Buria y a una profundidad de alrededor de 35 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que mide la actividad sísmica de todo el mundo.

El fuerte temblor activó la alerta de tsunami en otros países como Japón, Indonesia y Malasia, e incluso en remotas islas del Pacífico como Vanuatu y Nauru. Todos la desactivaron después.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés) había alertado de olas de hasta un metro en zonas de la costa sureste y este del país nipón, pero la retiró al registrar olas de 20 centímetros en zonas como Chichijima o Miyazaki.

Por su parte, el estadounidense Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico también desactivó la alerta, tras informar sobre la posibilidad de impacto de olas de hasta 3 metros contra las costas filipinas.

Al temblor inicial le siguieron más de 130 réplicas, algunas de ellas de una magnitud de hasta 6,7.

Según el portavoz de Defensa Civil, Junie Castillo, unas 10.000 familias residen en las zonas más afectadas por el seísmo.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados. EFE

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