FILMAR: “Un presente con memoria” Marcela Aguila Rubín, Ginebra 13 de noviembre de 2017 - 14:47 FILMAR en América Latina inaugura este viernes su edición 2017. Su programa incluye más de 80 películas entre creaciones de nuevos talentos y de productores consagrados. Obras para todas las edades, amén de exposiciones, conciertos, muestras gastronómicas y encuentros con cineastas, en particular con el realizador chileno Patricio Guzmán a cuya obra el festival rinde homenaje. “Invitamos a Patricio Guzmán porque sabe hablar la historia de la memoria y del presente”, señala la directora de FILMAR, Vania Aillon, en referencia al realizador chileno considerado un ícono del séptimo arte latinoamericano y uno de los mejores documentalistas de todos los tiempos. “Uno de mis sueños era poder tener con nosotros a alguien que es emblemático y que representa un tipo de cine muy importante”, añade. XIX Filmar en América Latina tiene lugar del 17.11 al 03.12 en salas cinematográficas de la ciudad y el cantón de Ginebra y de la Francia vecina. Artífice de un lenguaje cinematográfico innovador, el autor de la trilogía ‘La Batalla de Chile’ recoge las voces de todos los sectores sociales previo al derrocamiento del presidente Salvador Allende, y tiende puentes entre el ayer y el hoy: “Sin memoria, el ser humano no tiene la capacidad de vivir plenamente el presente”, considera este cineasta que debió refugiarse en Francia tras el golpe militar de Augusto Pinochet (1973) y que estará en Ginebra el 2 de diciembre. Además de constituir el plato fuerte de la XIX edición del festival, la retrospectiva de Guzmán forma parte de las obras consagradas que FILMAR presenta cada año, como lo recuerda su presidente, Jean Pierre Gontard. “Presentamos películas que el joven público tal vez no conoce y que los mayores quizá no han visto desde hace algún tiempo, además de que damos la posibilidad a los jóvenes productores de presentar sus creaciones”. Y es que los festivales de cine se han convertido básicamente en el único lugar en el que los noveles directores puedan exponer sus obras, señala Gontard. “En la actualidad, con los progresos técnicos, muchos jóvenes pueden hacer películas con poca plata” explica. Sin embargo, luego les resulta difícil darlas a conocer. “Antes había el circuito de las universidades americanas que pagaban bien, pero ahora no solamente no pagan, sino que ni los invitan”. Año con año, FILMAR proyecta en Suiza (y en ciudades de Francia) alrededor de un centenar de películas, muchas de las cuales solamente podrán verse en el marco del festival, como lo subraya la nueva directora de FILMAR. “Los espacios son muy restringidos, los distribuidores suizos presentan dos o tres por año, pero hay centenares de películas que se hacen en América Latina y para nosotros es un placer, un gusto y un orgullo poder presentarlas”. Productora cinematográfica ella misma, Vania Aillon sabe de las dificultades que representa, tanto para los nuevos realizadores como para los que ya han recorrido camino, “poder ir hasta el final de una película”. Por ello, enfatiza su “admiración por ellos y me da gusto poder reunir esa familia en esos 17 días (del 17.11 al 03.12.207) para que muestren lo que saben hacer”. Vania Aillon se estrena este 2017 al frente de este festival de cine con sede en Ginebra. Sin embargo, su relación con él data de hace ya muchos años. “Soy hija de chilenos exilados, refugiados políticos que llegaron acá en los años 70, y conocí FILMAR en sus principios porque venía con mis padres”. Ahora, como su directora, Vania tiene el reto “de llenar siempre las salas, de que el público responda, la programación guste y de que estemos a la altura de lo que el público espera”. Dicho lo cual, el telón se abre el viernes 17 de noviembre en el Auditorio de la Fundación Arditi para la proyección de ‘Los Perros/Mariana’, con la presencia de su realizadora, la chilena Marcela Said. Y, como se ha hecho tradición FILMAR presenta sus secciones: ‘Coups de Coeur’ (Flechazos); ‘Opera Prima’; ‘Regards Actuels’ (Miradas actuales); Cine- música; Retrospectiva; Au Front (Al Frente) y A REVOIR (Volver a Ver), sin olvidar FILMARcito, una selección especial dedicada a los cinéfilos más jóvenes. A lo largo del festival, en la ‘Maison des Arts du Grütli’, habrá también una exposición de molas organizada por FILMAR y la ONG ‘Traditions pour Demain’ y presentada en conjunto con el Museo de Etnografía de Ginebra (MEG). “Además de proyectar películas históricas y descubrir la actualidad de la cinematografía latinoamericana, esta edición permitirá al público de Ginebra admirar ejemplares originales de molas, tejidos multicolores cosidos en la blusa llevada por las mujeres del pueblo Kuna que viven en el archipiélago de San Blas en la costa oriental de Panamá”, precisa Gontard. Además, FILMAR renueva en esta edición los encuentros y discusiones con las asociaciones LGBTIQ ginebrinas y ofrecerá un espacio a un grupo de cineastas emergentes de la HEAD (Escuela de Arte y Diseño de Ginebra) que visitaron Cuba para rodar cortometrajes en colaboración con la famosa Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. FILMAR dedica una nota especial al encuentro exquisito entre el cine y la música. Los sones de Brasil, Colombia, Chile, Honduras y México inundarán la sección Cine-Música, amén de conciertos y veladas musicales con ritmos del Nordeste de Brasil, el forró, las quenas tradicionales de la región de Montes de Maria en Colombia y el homenaje ‘Gracias a la Vida’ a la compositora Violeta Parra. Y también, tradición obliga, FILMAR en América Latina consagra un espacio de proyecciones para alumnos de primaria y secundaria, además del tradicional encuentro con la cocina de diferentes países de esa amplia región que va del sur del Río Bravo a la Patagonia. En fin, 17 días de un encuentro entre Suiza y la cultura latinoamericana que es posible merced al apoyo de la ciudad y el cantón de Ginebra, la ‘Fédération Genevoise de Coopération’, el Fondo Cultural Suizo, Helvetas, la ‘Loterie romande’, ‘Terre des Hommes Suisse’, la ‘Centrale Sanitaire Suisse Romande’ (CSSR) y ‘Eirene’. Cineastas invitados: Argentina: Marí Alessandrini, Pablo Briones, Iride Mockert Brasil: Fabrio Neira Colombia: Jorge Cadena, Catalina Mesa, Natalia Orozco, Natalia Santa Costa Rica: Alexandra Latishev Chile: Andrew Bargsted, Camila José Donoso, Patricio Guzmán, Lissette Orozco, Marcela Said, España: Xiana Yago Francia, Florence Jaguey Suiza: Samuel Chalard, Richard Dindo, Sterckx Yan, Dan Wechsler Venezuela: Jorge Thielen Armand