Guatemala y Brasil estarán especialmente representados en la XXI edición de Filmar en América Latina a celebrarse del 15 de noviembre al 1º de diciembre. Y en este 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, el festival presenta un ciclo dedicado a la situación actual de los pueblos autóctonos.

“No faltan las reivindicaciones y las de los pueblos amerindios tendrán un lugar importante con películas que nos recuerdan que es fundamental tener presente de dónde venimos”, destacó Vania Aillon, directora de Filmar en América LatinaEnlace externo, en conferencia de prensa este jueves.

Esa sección especial cuenta con la colaboración de Traditions pour demain (Tradiciones para mañana) e incluye películas de Ecuador, México y Perú, en lenguas indígenas, que testimonian el desfase entre tradiciones ancestrales y modernidad o la herencia de una cultura y sus desafíos para sobrevivir.

Este 2019 Filmar proyectará más de 80 obras cinematográficas, de las cuales 16 estarán en competición. Asimismo, ofrecerá tres mesas redondas para que el público pueda conversar con los invitados (as) a la muestra (25 en total) procedentes de diversos países latinoamericanos y de Suiza. La temática: el conflicto armado en Colombia, la perspectiva de las mujeres sobre las mujeres y el nexo entre los cines de Cuba y de Suiza.

Entre los invitados (as) se encuentran Jayro Bustamante (Guatemala); Julio Hernández Cordón (México-Guatemala-Estados Unidos) y Alejandro Moguillansky (Argentina). Además, la activista Mônica Benício, famosa defensora de los derechos humanos en Brasil.

Con la última obra del director chileno Patricio Guzmán, La cordillera de los sueños, abrirá el Festival su edición 2019. Cerrará con la proyección de El viaje extraordinario de Celeste García, de Arturo Infante (Cuba), tras la entrega de los premios del Público y del Jurado de Jóvenes.

Filmar en América Latina es la principal vitrina en Suiza del séptimo arte de (y sobre) esa región del Nuevo Mundo. Este 2019 propone más de 80 largometrajes de ficción y documentales y una veintena de cortometrajes y películas de animación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

En competición

En la sección OPERA PRIMA: Aquí y ahora (Paz León); Baracoa (Pablo Briones), Cartero (Emiliano Serra); La arrancada (Aldemar Matías); Los días de la ballena (Catalina Arroyave Restrepo); Perro bomba (Juan Cáceres); Los tiburones (Lucía Garibaldi) y Jazmines en Lídice (Rubén Sierra Salles).

En la sección FOCUS SUR: A Febre (Maya Da-Rin); Blanco en Blanco (Théo Court); By the name of Tania (Bénédicte Liénard y Mary Jimenez); Divino Amor (Gabriel Mascaro); El concursante (Carlos Osuna); La Llorona (Jayro Bustamante); Niña errante (Rubén Mendoza) y Solo (Artemio Benki).

Tradición obliga, el Festival presentará creaciones del cine actual, preestrenos, ficciones y documentales. Además, su tradicional sección dedicada a los más jóvenes: FILMARCITO, y su sección pedagógica que descubre las riquezas de una América que se extiende al sur del Río Bravo.



