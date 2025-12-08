Filme de Puerto Rico gana premio en Argentina para exhibirse en festivales del mundo

San Juan, 8 dic (EFE).- La película puertorriqueña ‘Trenzadas’ obtuvo en el festival de cine Ventana Sur, en Argentina, el premio técnico D35 Digital Colombia, el cual le permite garantizar su exhibición y distribución en otros eventos internacionales, según informaron este lunes sus productores.

«Este reconocimiento no sólo valida la calidad artística y el potencial internacional de la película, sino que impulsa su último trayecto técnico y acelera su estrategia en circuitos de festivales», sostuvo en un comunicado el productor del filme, Eliomer Laureano.

Además, el premio garantiza al filme, dirigido por la puertorriqueña Raisa Bonnet y protagonizada por Mar Cruz Abril, un máster cinematográfico listo para salas de cine y su preservación.

La proyección y premiación se llevó a cabo en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, este fin de semana.

El galardón a ‘Trenzadas’ se dio luego de participar en la exposición de filmes Copia Final.

Otras películas que fueron premiadas fueron ‘La Película de Mi Tío’ (República Dominicana), ‘Low Light’ (Brasil) y ‘Se busca’ (México).

La cita reunió a una selección exclusiva de largometrajes de ficción de la región que atraviesan su etapa final de postproducción, acercándolos a quienes pueden impulsar su lanzamiento al mundo, entre ellos productores, agentes de ventas, programadores de festivales y otros.

«‘Trenzadas’ ha tenido una excelente trayectoria en talleres de desarrollo y foros de coproducción, que se consolida con la participación en Ventana Sur», agregó la productora ejecutiva del filme, Annabelle Mullen. EFE

