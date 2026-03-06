Filmes de seis países latinoamericanos competirán en la cuarta edición del festival CLaP

París, 6 mar (EFE).- Películas de Chile, Argentina, México, Perú, Brasil y Ecuador competirán en la cuarta edición del Festival de Cine Latinoamericano de París (CLaP), que se celebrará del 7 al 12 de abril próximo.

El certamen, que es el único dedicado al conjunto de Latinoamérica en la capital francesa, buscará mostrar con su selección de películas que, en un momento de tensión geopolítica y de erosión de la democracia, «la idea de región puede tener de nuevo sentido y constituir un punto de reflexión y de encuentro», destacaron los organizadores.

En la competición por el premio al mejor largometraje, los países más representados serán Chile y Argentina, con dos filmes cada uno.

El primero estará presente por ‘Si vas para Chile’, de Amilcar Infante y Sebastián González, y ‘La corazonada’, de Diego Soto; mientras que las películas argentinas serán ‘La noche está marchándose ya’, de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salina, y ‘Diciembre’, de Lucas Gallo.

Completan la selección la mexicana ‘Cobre’, de Nicolás Pereda; la peruana ‘Punku’, de Juan Daniel Fernández; la brasileña ‘Copan’, de Carine Wallauer y la ecuatoriana ‘Hiedra’, de Ana Cristina Barragán.

En el apartado de cortometrajes aspirarán a premios filmes de Argentina, Uruguay, Brasil, Cuba y México.

En total, en esta cuarta edición, la organización definió la selección entre 622 filmes candidatos (351 cortos y 271 largometrajes) de un total de 18 países latinoamericanos, lo que demuestra, según el festival, que el cine de la región está muy activo.

Fuera de competición, en París se podrán ver además, en el marco del CLaP, joyas del patrimonio cinematográfico latinoamericano como ‘El primer año’, el primer largometraje del cineasta chileno Patricio Guzmán.

También ‘Cóndores no entierran todos los días’, de Francisco Norden (1984), un clásico del cine colombiano que servirá de película de apertura, y la cubana ‘Memorias del subdesarrollo’ de Tomás Gutiérrez Alea (1968), que pondrá el broche de cierre el 12 de abril, cuando también se anunciarán los premios.

Como novedad de este 2026, el CLaP, que desplegará su programación en el Espacio Saint-Michel, contará este año con espectáculos musicales -a cargo de artistas de raíces latinoamericanas- al cierre de su jornada inaugural y de los tres últimos días de proyecciones.

Este certamen sigue la tradición de citas como el Cinelatino de Toulouse -que tiene una vocación similar de tender puentes entre Francia y Latinoamérica y acumula ya 37 ediciones-, pero hasta la creación del CLaP en 2023 París solo contaba con festivales dedicados a cinematografías latinoamericanas concretas, como la peruana o la colombiana. EFE

