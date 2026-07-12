Fin de semana de récords en el retorno del «rey» Marc Márquez a Alemania

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Apodado el «rey del Ring» por su histórico dominio sobre el asfalto del circuito Sachsenring, Marc Márquez completó un fin de semana perfecto en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, amasando récords y relanzándose en la lucha por el título.

El viernes dominó los ensayos, el sábado batió el récord de pista en la clasificación, logró la pole y aseguró la victoria en la esprint… y el domingo volvió a dominar de principio a fin la carrera, cruzando en primer lugar la bandera de cuadros por delante de las Aprilia-Trackhouse del japonés Ai Ogura y del español Raúl Fernández.

«Estoy súper, súper contento. Ha sido un fin de semana especial. Estaba súper concentrado porque si quería tener alguna opción de ganar el campeonato, tenía que atacar aquí», valoró sonriente el piloto de 33 años.

Vencedor también sobre el trazado alemán en Moto3 (2010) y en Moto2 (2011, 2012), Márquez sumó el domingo su décima victoria en MotoGP en Sachsenring.

Igualó así dos récords de la leyenda italiana Giacomo Agostini: número de victorias totales en un mismo Gran Premio (13) y número de victorias en un mismo circuito en categoría reina (10).

«Súper contento también por lograr 10 victorias en categoría MotoGP en el Sachsenring», añadió.

– A 18 puntos del líder –

Pero más allá de alargar su larga lista de récords, la victoria del domingo mete de lleno al vigente campeón en la lucha por el título, situándose a únicamente 18 puntos del líder del campeonato, Jorge Martín (Aprilia), que fue quinto este domingo.

«A 18, no está mal… Estábamos a 102 del líder», recordó para DAZN España Márquez en referencia a la distancia que le separaba del entonces líder, el italiano Marco Bezzecchi, a finales de mayo.

En las 30 vueltas que pasaron desde que se apagaron los semáforos hasta que ondeó la bandera de cuadros, el mayor de los hermanos Márquez no se movió del liderato, pese al empuje de su hermano menor Álex Márquez (Ducati-Gresini), que partía desde la segunda posición.

Sin embargo, justo en el tramo final de la novena vuelta, Álex Márquez se fue al suelo, y a partir de ese momento nadie inquietó a Marc Márquez, que se escapó a más de dos segundos de distancia.

Tras asegurar la victoria y como suele ser habitual para el catalán, Márquez se acercó a las gradas para celebrar con los aficionados, y uno de ellos le entregó una corona hinchable, que no dudó en ponerse por encima del casco, confirmando su estatus de rey absoluto en el asfalto alemán.

– Martín minimiza daños –

Para Ogura, su segunda posición le situó segundo también en el campeonato, a 14 puntos de Martín.

El madrileño, campeón del mundo en 2024, arrancó desde la novena posición pero cruzó la meta en 5ª posición, sumando 11 valiosos puntos con los que minimizar la sangría respecto a sus perseguidores.

Pedro Acosta (KTM), próximo compañero de Marc Márquez en Ducati, fue cuarto, mientras que Francesco Bagnaia, a quien reemplazará el español a partir de 2027, fue sexto.

También sumó puntos el brasileño Diogo Moreira (Honda-LCR), décimoprimer clasificado el domingo.

El campeonato se tomará ahora su habitual parón veraniego hasta el fin de semana del 7 al 9 de agosto, cuando se relance en Gran Bretaña la segunda mitad de la temporada.

En Moto3, la victoria fue para el español Brian Uriarte, seguido por el líder de la categoría Máximo Quiles, en una carrera marcada por la espectacular caída del piloto argentino Valentín Perrone, afortunadamente sin consecuencias graves. Por su parte, Iván Ortola lideró en Moto2 un podio 100% español.

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