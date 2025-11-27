Fin del plazo a aerolíneas extiende incertidumbre en Venezuela mientras EEUU eleva presión

Caracas, 26 nov (EFE).- El fin del plazo de 48 horas fijado por Venezuela para que las aerolíneas que cancelaron vuelos retomaran sus operaciones, bajo la amenaza de revocar sus permisos, extendió este miércoles la incertidumbre en el país y en los miles de afectados, mientras EE.UU. elevó la presión en el Caribe, donde mantiene un despliegue militar visto por Caracas como una «amenaza».

El tiempo otorgado por la autoridad aeronáutica venezolana finalizó al mediodía hora local (16:00 GMT), sin que hubiese un pronunciamiento oficial que confirmara el fin o no de los permisos de «vuelo permanente» o precisara alguna de «las acciones correspondientes» que, según dijo el martes a EFE una fuente del Ministerio de Transporte, tiene previsto llevar a cabo contra las aerolíneas que cancelaron vuelos.

Al referirse al tema, el ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, defendió que Venezuela «decide quién vuela y quién no» sobre este territorio, sin que precisara medidas específicas.

«El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema», manifestó en su programa semanal ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El pasado viernes, la autoridad aérea de Estados Unidos recomendó «extremar la precaución» al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe, lo que provocó una cancelación en cascada de vuelos por parte de las españolas Air Europa, Plus Ultra e Iberia, la turca Turkish Airlines, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol y la suramericana Latam.

Turkish extendió su suspensión de vuelos hasta el 1 de diciembre, según un aviso oficial al que tuvo acceso EFE, mientras que Avianca anunció este miércoles que reprogramará para el día 5 dos vuelos previstos para el jueves entre Bogotá y Caracas.

De momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena mantienen sus operaciones en Venezuela.

En este contexto, un avión estadounidense con 175 migrantes deportados aterrizó cerca del mediodía en el principal aeropuerto de Venezuela, el internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, lo que, según dijo a EFE la fuente del Ministerio de Transporte, demuestra que «no hay peligro en el espacio aéreo venezolano» y, además, evidencia un «doble discurso» por parte de Washington.

Posteriormente, el Gobierno venezolano aseguró que EE.UU. solicitó «permisos especiales» para operar «rutas de repatriación con aviones estadounidenses».

Movimiento en el Caribe

Entretanto, la Fuerza Aérea de EE.UU. reveló este miércoles que aviones bombarderos B-52H realizaron demostraciones de ataque esta semana en el Caribe.

Las autoridades no precisaron la ubicación de estas demostraciones, que enmarcaron dentro de ‘Lanza del Sur’, una operación que, según el Pentágono, tiene como objetivo luchar contra el narcotráfico originado en Latinoamérica y que fue anunciada el pasado 14 de noviembre, tres meses después de que comenzara el despliegue militar en la región.

También este miércoles, el presidente dominicano, Luis Abinader, y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunciaron que EE.UU. utilizará de manera «provisional» dos aeropuertos dominicanos como parte de su lucha contra el narcotráfico a través de ‘Lanza del Sur’.

Los aeropuertos Internacional de las Américas y el militar de San Isidro, ambos en la provincia de Santo Domingo, destinarán áreas para el transporte de equipo y personal técnico como parte de las operaciones de Washington en el Caribe, afirmó Abinader en presencia de Hegseth.

Por otra parte, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aseguró este miércoles que la Casa Blanca no ha solicitado a su país ser «base para ninguna guerra contra Venezuela», un día después de la visita del jefe del Estado Mayor de EE.UU., Dan Caine, y rechazó las especulaciones de que la actividad militar norteamericana en la nación insular estuviera vinculada a las tensiones con Caracas.

Llamado a la defensa y al diálogo

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que «el camino no es enviar barcos» ni amenazar «militarmente» a su país.

Horas después, Cabello anunció una fase de organización en comunidades «para la circunstancia que sea» y habló de defender el país en momentos de tensión por la movilización militar de EE.UU..

Además, consideró como una «locura imperial» que República Dominicana autorice a Estados Unidos a utilizar dos aeropuertos en Santo Domingo como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo que son bienvenidas las conversaciones directas entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha dicho que sus contactos con el líder chavista son para «salvar muchas vidas». EFE

