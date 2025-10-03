Final de infarto en el Grupo C: España y Brasil pueden quedar afuera

Santiago de Chile, 3 oct (EFE).- El Grupo C del Mundial Sub-20 de Chile 2025 ha hecho honor a su denominación de ‘grupo de la muerte’ y tendrá una definición de infarto, con tres de las selecciones favoritas al título -México, España y Brasil- jugándose su futuro a «todo o nada» en la última jornada, en la que brasileños y españoles pueden quedar eliminados.

Solo Marruecos, una de las revelaciones del torneo, llega al partido definitivo con la tranquilidad no solo de saber que estará en octavos de final, sino que además avanzará como primera del grupo.

Los africanos se enfrentan a una selección mexicana en apuros y lo hacen tras derrotar con supremacía a Brasil (2-0) y España (2-1), de la mano de dos de los jugadores que más han brillado en lo que va de la competición: el extremo Gessieme Yassine y Othmane Maamma, que frente a España hizo uno de los goles más espectaculares hasta ahora en el torneo.

México, segundo del grupo con dos puntos, fruto de sus empates 2-2 frente a Brasil y España, apuesta todas sus esperanzas a una nueva presentación estelar del joven centrocampista del Tijuana, Gabriel Mora, que con solo 16 años es ya una de las estrellas de este Mundial.

El joven talento mixto no solo lleva el peso del equipo en ataque, sino que es también el jugador más efectivo: tres de los cuatro goles de México llevan su firma, lo que le coloca también entre los mejores goleadores.

México sorprendió por su calidad de juego frente a Brasil, en el que logró un empate con aroma a injusticia, y presentó una cara más débil frente a España, al que empató en los minutos finales. Coincidió con un mal partido de su timón, Obeid Vargas, y necesitará de la mejor versión del conductor de Seattle Supersonics para lograr una victoria frente a Marruecos que le daría el pase como segunda de grupo.

Brasil España, una final anticipada para sobrevivir

El Brasil- España estaba marcado como uno de los partidos estelares del campeonato: tanto, que es uno de los pocos que ha agotado las entradas en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, en un campeonato con poca asistencia de público.

Y lo hizo nada más conocerse el enfrentamiento directo, aunque entonces no se imaginaba nadie que sería un duelo ‘a muerte’: ambos cierran la tabla con solo un punto conseguido e incluso corren el peligro de quedarse afuera si empatan y México suma frente a los marroquíes.

Por eso tanto españoles como brasileños saldrán a ganar urgidos y además con el deber de disipar las dudas que han generado en su juego.

España mostró un nivel flojo en la derrota frente a Marruecos y aunque jugó mejor frente a México, partido en el que se puso por delante en el marcador e incluso acarició la victoria, todavía no acredita la categoría con la que vino al torneo.

Brasil, por su parte, jugó un buen partido frente a México, pero se desinfló ante Marruecos, sobre todo cuando una de sus figuras, Coutinho, fue sustituido.

La victoria asegurá al ganador de esta ‘final adelantada’ el pase a octavos, como segunda del grupo, si México empata o pierde con Marruecos, o como mejor tercera.

Marruecos ya sabe que jugará los octavos de final en la ciudad de Rancagua, 90 kilómetros al sur de Santiago, y que su rival será el tercero del Grupo A -podría ser Chile-, del B -podria ser Panamá- o del F -que saldra del enfrentamiento entre Nigeria y Arabia Saudí-. EFE

