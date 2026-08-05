Finaliza erupción de volcán de Fuego en Guatemala que forzó a una evacuación masiva

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La erupción del volcán de Fuego en Guatemala, que provocó la evacuación de más de 1.700 personas de comunidades asentadas al pie del coloso, finalizó este miércoles, informó el Instituto Nacional de Vulcanología.

El proceso eruptivo comenzó el lunes sin que se registraran víctimas o daños en estructuras. «Tras acumular 50 horas desde su inicio (…), la erupción ha finalizado», señaló la entidad estatal en un comunicado.

Agregó que el volcán regresó a «niveles normales» de actividad tras la potente erupción que también obligó a declarar la alerta roja, de máxima peligrosidad, en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, aledaños al macizo de 3.763 metros de altura.

Sin embargo, advirtió que persisten «amenazas» como avalanchas de material volcánico que descienden por las laderas de la montaña y la dispersión de ceniza, por lo que pidió tomar precauciones para el tráfico aéreo.

«Se recomienda activar los protocolos de respuesta y gestión de riesgo pertinentes», indicó el organismo oficial.

hma/axm/cjc