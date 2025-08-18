Finaliza la reunión de Trump, socios europeos y Zelenski sobre Ucrania: Casa Blanca
Washington, 18 ago (EFE).- La reunión multilateral del presidente estadounidense, Donald Trump, con sus socios europeos y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, finalizó tras algo más de dos horas de conversaciones, según informó la Casa Blanca.
Los contactos continuarán entre Trump y los líderes presentes en esta jornada de trabajo en el Despacho Oval, según funcionarios.
Según informaron CNN y el diario alemán Bild, Trump interrumpió la reunión en formato multilateral en un momento del encuentro para hablar en privado con el presidente ruso, Vladímir Putin. EFE pudo constatar que la guardia del Ala Oeste cuando el presidente ingresó en su despacho estuvo presente en un momento de la reunión. EFE
jmr/nvm