The Swiss voice in the world since 1935

Finaliza la reunión de Trump, socios europeos y Zelenski sobre Ucrania: Casa Blanca

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 18 ago (EFE).- La reunión multilateral del presidente estadounidense, Donald Trump, con sus socios europeos y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, finalizó tras algo más de dos horas de conversaciones, según informó la Casa Blanca.

Los contactos continuarán entre Trump y los líderes presentes en esta jornada de trabajo en el Despacho Oval, según funcionarios.

Según informaron CNN y el diario alemán Bild, Trump interrumpió la reunión en formato multilateral en un momento del encuentro para hablar en privado con el presidente ruso, Vladímir Putin. EFE pudo constatar que la guardia del Ala Oeste cuando el presidente ingresó en su despacho estuvo presente en un momento de la reunión.

Trump mantuvo la reunión multilateral con los líderes de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; de Alemania, Friedrich Merz; Finlandia, Alexander Stubb; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el británico, Keir Starmer.

El presidente estadounidense propuso esta mañana al encontrarse con Zelenski que ambos mantuvieran hoy mismo una conversación trilateral con Putin para avanzar hacia un acuerdo de paz y tratar los puntos principales, que incluyen garantías de seguridad para Ucrania fuera de la OTAN y un posible intercambio de territorios ucranianos.

Zelenski se mostró desde un primer momento favorable a ese contacto a tres bandas mediado por Trump. EFE

jmr/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR