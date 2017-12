Derechos de autor

En qué gastan su dinero los suizos 23 de noviembre de 2017 - 16:00 El ingreso neto mensual medio de un hogar suizo en 2015 fue de 6 957 francos, indica la Oficina Federal de Estadística. De este monto, cerca de 560 francos fueron destinados a actividades culturales y de entretenimiento, y 89 francos a las mascotas. El ingreso neto promedio se obtuvo luego de deducir los gastos obligatorios, unos 2 990 francos por mes o el 30% del ingreso bruto. De modo desglosado: pago de impuestos (12,1%), contribuciones a la seguridad social (9,8%), prima al seguro médico (5,9%) y transferencias en efectivo, tales como pagos de mantenimiento (2,2%). Los suizos emplean su ingreso neto principalmente para cubrir el costo de bienes y servicios (53,3%). El hogar y la energía absorben una media de 1 460 francos (14,7%). El deporte y la cultura representan 5,6%. Para las actividades deportivas gastan una media de 103 francos al mes y para las actividades culturales, 82 francos (teatro, conciertos, cine, museos, pago del canon de radio y tv). Otros gastos mensuales importantes son el transporte (7,6%) y los alimentos (6,3%). En promedio, a las familias suizas les quedan 1 388 francos a final del mes, pero aquellas con ingresos inferiores a los 5 000 francos no consiguen ahorrar prácticamente nada. Las estadísticas muestran que, a pesar de que la mayoría de la población alcanza a cubrir perfectamente sus necesidades básicas, no todos en Suiza pueden pagar un gasto extraordinario, como la factura del dentista o de un abogado. Más detalles en este artículo: