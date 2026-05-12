Finlandia, Grecia e Israel se confirman como favoritos y pasan a la final de Eurovisión

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Viena, 12 may (EFE).- Finlandia, Grecia e Israel confirmaron este martes que están entre los favoritos para ganar el próximo sábado la 70 edición del Festival de la Canción de Eurovisión, al incluirse entre los diez países que han pasado la primera semifinal del certamen en Viena.

A esos tres favoritos, según las casas de apuestas, se han sumado hoy otros siete países en el favor combinado del público y, por primera vez desde 2023 en una semifinal, del jurado: Bélgica, Croacia, Lituania, Moldavia, Polonia, Serbia y Suecia.

Otros quince países se disputan el jueves diez plazas más en la segunda eliminatoria para decidir la lista de 25 finalistas, en la que están automáticamente Austria, como anfitrión, y el grupo de mayores contribuyentes a la Unión Europea de Radiodifusión (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), y en el que España no está este año por su boicoteo al certamen en protesta por la presencia de Israel. EFE

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