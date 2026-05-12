Finlandia, Grecia e Israel se confirman como favoritos y pasan a la final de Eurovisión

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(Actualiza con un incidente durante la canción de Israel)

Viena, 12 may (EFE).- Finlandia, Grecia e Israel confirmaron este martes que están entre los favoritos para ganar el próximo sábado la 70 edición del Festival de la Canción de Eurovisión, al incluirse entre los diez países que han pasado la primera semifinal del certamen en Viena.

A esos tres favoritos, según las casas de apuestas, se sumaron otros siete en el favor combinado del público y, por primera vez desde 2023 en una semifinal, del jurado: Bélgica, Croacia, Lituania, Moldavia, Polonia, Serbia y Suecia.

Según se pudo escuchar en la retransmisión en directo de la televisión pública ORF, al menos una persona gritó «Stop the Genocide» (Paren el Genocidio), en alusión a las operaciones militares de Israel en Gaza.

La propia emisora explicó en su web que «una persona del público, que se encontraba cerca de un micrófono, expresó en voz alta su opinión al comienzo y durante la actuación del artista israelí».

«Más tarde, tras seguir perturbando el evento y después de que se le pidiera varias veces que dejara de hacerlo, la persona fue expulsada del recinto», agregó ORF.

En algunos videos que circulan en redes sociales, se ve cómo una persona -con el lema Palestina libre pintado en su espalda- es reducida por el personal de seguridad y sacada de la sala en medio de gritos «Palestina libre».

La participación de Israel motivó a cinco países, entre ellos España, Irlanda y Países Bajos, a boicotear este año Eurovisión, cuyas galas tampoco se retransmiten por la televisión pública española RTVE.

Otros 15 países se disputarán este jueves otras diez plazas en la segunda eliminatoria para completar la lista de 25 finalistas.

En esa final están automáticamente Austria, como país anfitrión, y los cuatro mayores contribuyentes a la Unión Europea de Radiodifusión, o sea, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

El dúo finlandés formado por Linda Lampenius y Pete Parkkonen, y su tema ‘Liekinheitin’, demostraron hoy por qué son los grandes favoritos del concurso, con una propuesta que combina pop-rock y electrónica con la potencia del violín clásico de Lampenius, en una canción dramática y melancólica con un gran impacto escénico.

Les sigue en las apuestas el griego Akylas con la divertida y descarada propuesta ‘Ferto’.

Esta canción es una de las más virales del festival y mezcla rap con inesperadas referencias pop a Super Mario Bros, además de influencias folclóricas regionales, un vestuario extravagante y un estilo musical totalmente impredecible.

Pese a la polémica que rodea su participación, el israelí Noam Bettan y su canción ‘Michelle’ pasaron sin problemas a la ronda final del sábado.

Su balada, cantada en francés, hebreo e inglés de fuerte carga emocional, narra su historia sobre cómo decidió liberarse de un ciclo emocional tóxico.

La principal sorpresa de la noche ha sido la clasificación de Bélgica, que las apuestas situaban lejos de la gran final, con ‘Dancing on the Ice’, interpretado por ESSYLA. EFE

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