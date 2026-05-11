Finlandia añade el hantavirus a la lista de enfermedades infecciosas de riesgo general

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Helsinki, 11 may (EFE).- El Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad de Finlandia anunció este lunes que ha añadido la enfermedad causada por la variante Andes del hantavirus a la lista de enfermedades infecciosas de riesgo general, tras el brote detectado en el crucero MV Hondius.

Según explicó el Ministerio en un comunicado, esta medida permitirá poner en cuarentena a las personas que hayan estado expuestas al virus Andes si las autoridades sanitarias lo consideran necesario, aunque admitieron que el riesgo de que se produzca una epidemia es «muy bajo».

«Esta modificación es necesaria para que las autoridades cuenten con los medios para prevenir la posible propagación de la enfermedad en Finlandia. Asimismo, constituye una medida de precaución en caso de que la situación empeore», señaló en el comunicado la ministra de Asuntos Sociales y Sanidad, Sanni Grahn-Laasonen.

«La opinión actual de los expertos es que el riesgo que supone el virus para la población es muy reducido», añadió la ministra.

Según el Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia (THL), dos ciudadanos finlandeses estuvieron expuestos al virus que se propagó en el crucero MV Hondius, aunque ninguno de ellos ha mostrado de momento síntomas de enfermedad.

Dado que son asintomáticos, las autoridades sanitarias no les han realizado ninguna prueba diagnóstica ni les han puesto en cuarentena, aunque les han pedido que eviten los contactos sociales.

Los dos finlandeses estuvieron a bordo del avión que iba a volar de Johannesburgo a Ámsterdam el 25 de abril, sentados muy cerca de una pasajera holandesa de 69 años que viajó en el crucero y que fue desembarcada antes del despegue con síntomas evidentes de enfermedad para ser ingresada en un hospital en el que falleció un día después.

Hasta el momento se han confirmado siete casos positivos de personas contagiadas en el crucero MV Hondius, de los que tres han fallecido.

El virus Andes, la única variante de los hantavirus conocida que se propaga entre humanos, tiene un periodo de incubación excepcionalmente largo, por lo que se recomienda a las personas expuestas que se sometan a una cuarentena de 42 días.

Los hantavirus son un tipo de virus ARN responsables de dos enfermedades agudas en humanos: la fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome pulmonar por hantavirus (SPHV o HPS, por sus siglas en inglés). EFE

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