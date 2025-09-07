Finlandia aboga por aumentar la presión y las sanciones contra Rusia tras el ataque



Berlín, 7 sep (EFE).- El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, abogó este domingo por aumentar la presión y las sanciones contra Rusia tras el ataque aéreo más masivo lanzado por el Kremlin desde el inicio de la guerra rusa en Ucrania.

«Condeno enérgicamente los ataques de Rusia que han tenido como objetivo edificios residenciales en ciudades ucranianas, que han causado la muerte y heridas a civiles, y que dañaron el edificio del Gobierno de Ucrania en Kiev», escribió en su cuenta de la red social X.

«Necesitamos aumentar la presión y las sanciones contra Rusia», enfatizó.

En el ataque nocturno ruso, en el que el Kremlin empleó más de 800 drones, un nuevo récord, y 13 misiles de crucero y balísticos, murieron al menos cuatro personas en todo el país, entre ellas dos en la capital, Kiev, y otras 44 resultaron heridas, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Además de Kiev, donde misiles o drones alcanzaron por primera vez la sede del Gobierno ucraniano, Rusia bombardeó Odesa (sur), Zaporiyia (sureste), Kremenchuk (centro), Krivói Rog (este), Dnipropetrovsk (este) y Sumi (noreste). EFE

