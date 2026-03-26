Finlandia advierte que las negociaciones sobre Ucrania están «en un callejón sin salida»

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El presidente finlandés Alexander Stubb, que tiene buenas relaciones tanto con Donald Trump como con el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, aseguró que las conversaciones de paz sobre Ucrania lideradas por Estados Unidos están «en un callejón sin salida».

«Esto podría deberse a la guerra en Irán, que desvía considerablemente la atención de la guerra en Ucrania. Pero también puede ser que las negociaciones estén estancadas porque han llegado a un callejón sin salida y ya no avanzan», afirmó Stubb en una entrevista publicada el jueves en el diario noruego VG.

«Creo que los negociadores estadounidenses han hecho todo lo que han podido, y que lo fundamental recae ahora en una sola cuestión: Donetsk y los territorios. Pero el gran problema es que no creo que Rusia quiera la paz», añadió.

Otros actores diplomáticos apuntan también al estancamiento de las conversaciones entre Moscú y Kiev, llevadas a cabo bajo los auspicios de Washington.

Ucrania envió una delegación a Estados Unidos el pasado fin de semana para reactivar el proceso de negociación, pero esta iniciativa no ha dado ningún resultado inmediato.

«Lamentablemente, aún no hay progresos reales», declaró Zelenski el martes tras reunirse con su equipo de negociación a su regreso de las conversaciones.

«Rusia no quiere emprender el camino de la paz», aseguró.

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