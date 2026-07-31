Finlandia apoya excluir a España del espacio Schengen por la situación migratoria en Ceuta

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Helsinki, 31 jul (EFE).- La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, apoyó este viernes excluir a España del espacio Schengen debido a la situación migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta, fronteriza con Marruecos, una posibilidad que ya está estudiando Italia, según confirmó el jueves la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

«España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen», escribió Rantanen en la red social X.

En declaraciones al diario ‘Helsingin Sanomat’, Rantanen, del partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, señaló que la situación que se vive en la ciudad norteafricana de Ceuta refleja un «fracaso absoluto» de la política migratoria española y calificó de «invasión migratoria» lo ocurrido el jueves.

La crisis comenzó a principios de esta semana con la llegada a nado de jóvenes a Ceuta y desembocó el jueves en una entrada masiva por el espigón fronterizo del Tarajal.

Al menos 19 personas han fallecido en esta crisis al intentar llegar a nado al territorio europeo, según las cifras oficiales más recientes facilitadas este viernes.

«Esto no puede seguir así, con España rindiéndose en la frontera sur de Schengen, que también es nuestra frontera exterior de la Unión Europea (UE). Hay que poner fin a esta situación de una forma u otra», afirmó.

A su juicio, el Gobierno español debe hacer todo lo posible para detener la migración irregular masiva en la frontera sur europea, del mismo modo que Finlandia mantiene cerrada a Rusia la frontera norte del espacio Schengen desde 2023 para evitar el uso instrumentalizado de la migración por parte de Moscú.

«España debe hacer lo que le corresponde o no podrá formar parte del espacio Schengen», subrayó Rantanen.

La expulsión de España del Tratado de Schengen supondría la suspensión de la libre circulación de personas entre España y el resto de países de la Unión Europea (UE), Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, así como el restablecimiento de los controles en las fronteras españolas. EFE

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