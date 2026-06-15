Finlandia aumentó un 241 % sus exportaciones de armamento en 2025 y anotó máximo histórico

2 minutos

Helsinki, 15 jun (EFE).- Finlandia aumentó sus exportaciones de armamento y material de defensa un 241 % en 2025, su segundo año completo como miembro de la OTAN, hasta alcanzar los 702 millones de euros, la cifra más alta de su historia, informó este lunes el Ministerio de Defensa del país nórdico.

Según un informe del Ministerio de Defensa, el 73 % de las exportaciones finlandesas de material de defensa tuvo como destino países europeos y el 16 % naciones del noreste asiático, principalmente Japón.

Por países, sus principales clientes fueron la vecina Suecia, nación que solicitó su ingreso en la Alianza Atlántica al mismo tiempo que Finlandia tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, así como Japón y Letonia, a los que vendió sobre todo vehículos blindados y armas pequeñas de uso militar, según el informe.

La lista de los diez principales compradores de armamento finlandés la completaron Estados Unidos, Ucrania, Noruega, Lituania, Eslovaquia, Polonia y Dinamarca.

Asimismo, el Gobierno finlandés concedió en 2025 un total de 479 licencias comerciales permanentes de exportación de equipos de defensa por un valor total de 930 millones de euros, la mayoría de ellas a países pertenecientes a la Unión Europea (UE) y a la OTAN.

Los mayores destinatarios de estas licencias de exportación fueron Dinamarca (por valor de 195 millones de euros), Suecia (172 millones) y España (121 millones), país al que vendió sobre todo ‘software’ y tecnologías relacionadas con sistemas de radio.

Según explicó el Ministerio de Defensa finlandés, el informe sólo contabiliza las exportaciones con fines comerciales y, por tanto, excluye el material de defensa que Finlandia proporcionó a Ucrania como parte de la asistencia internacional en su guerra contra Rusia.

También puntualizó que las exportaciones propiamente dichas suelen realizarse en los años siguientes a la concesión de la licencia de exportación por parte del Gobierno. EFE

jg/cph/jgb