Finlandia califica autonomía marroquí como «buena base» para zanjar el conflicto en Sáhara

Rabat, 1 mar (EFE).- Finlandia consideró este domingo que una «autonomía genuina» bajo soberanía de Marruecos es una «buena base» y «podría constituir la solución más factible» para resolver el conflicto del Sáhara Occidental, según un comunicado conjunto de los dos países emitido en Rabat.

La nota fue difundida después de una reunión entre el Ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, y su homologa finlandesa, Elina Valtonen, en la capital marroquí.

El comunicado subraya que, en línea con la resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU, Finlandia respalda el plan de autonomía, que propuso Marruecos en 2007, como una «contribución seria y creíble» para alcanzar «un solución política definitiva y mutuamente aceptable que garantice la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental».

Ambos ministros recalcaron su apoyo a las negociaciones impulsadas por Staffan de Mistura, el enviado personal del secretario general de la ONU.

Finlandia aplaudió el «compromiso de buena fe» de Rabat, con todas las partes, para precisar los detalles del plan autonómico y fomentó el intercambio de ideas hacia un acuerdo final, añade la nota.

En octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 2797, que respalda el plan de autonomía propuesto por Marruecos para lograr una solución política duradera y definitiva.

Basándose en ese texto, se celebraron dos rondas de reuniones este año entre las partes: una en Madrid, los días 8 y 9 de febrero, y otra en Washington, el 23 y 24 del mismo mes.

Las conversaciones de Madrid concluyeron sin avances significativos y con la propuesta de continuar los contactos en una nueva ronda.

Sin embargo, el secretario general de la ONU, António Guterres, calificó de «profundas y alentadoras» las reuniones de Washington, aunque destacó que «aún queda un trabajo sustancial por delante para alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable». EFE

