Finlandia concluye investigación y halla cuatro sospechosos de dañar cables submarinos

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Helsinki, 5 jun (EFE).- La Oficina Nacional de Investigación de Finlandia (KRP) anunció este viernes que ha concluido la investigación penal por la rotura de dos cables submarinos de telecomunicaciones en el mar Báltico en diciembre pasado y ha identificado a cuatro sospechosos, todos ellos tripulantes del carguero Fitburg.

Según explicó la KRP en un comunicado, los cuatro son sospechosos de un delito grave de sabotaje, intento grave de sabotaje e interferencia agravada de las telecomunicaciones, y el caso pasará ahora a la Fiscalía General del Estado para que decida si procede a su imputación.

De los cuatro sospechosos, tres siguen sujetos a la prohibición de salir de Finlandia, una medida preventiva que se les impuso hace cinco meses al inicio de la investigación.

El Fitburg, un carguero con bandera de San Vicente y las Granadinas que cubría la ruta entre la ciudad rusa de San Petersburgo y el puerto israelí de Haifa, fue retenido por las autoridades finlandesas el 31 de diciembre de 2025 como sospechoso de la rotura de dos cables submarinos de fibra óptica en el golfo de Finlandia.

El abordaje del buque tuvo lugar en aguas internacionales dentro de la zona económica exclusiva de Finlandia y en ella intervinieron un barco de la Guardia Costera y un helicóptero, desde el que varios agentes descendieron hasta la cubierta para hacerse con el control del puente de mando.

Según declaró entonces la Policía finlandesa, la intervención del barco se produjo para evitar más daños a otras infraestructuras submarinas.

Durante las investigaciones, las autoridades del país nórdico hallaron en el fondo marino una marca de arrastre de decenas de kilómetros de largo producida presuntamente por el ancla del buque, que en el momento de ser abordado navegaba con el ancla sumergida.

El buque permaneció retenido y embargado por las autoridades finlandesas durante doce días mientras avanzaban las investigaciones, tras lo cual fue autorizado a zarpar el pasado 12 de enero.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Finlandia ha sufrido varios incidentes en los que resultaron dañadas infraestructuras submarinas críticas en extrañas circunstancias y que Helsinki atribuye a ataques híbridos orquestados por Moscú. EFE

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