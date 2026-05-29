Finlandia condena el ataque ruso con drones que alcanzó un edificio en Rumanía

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Berlín, 29 may (EFE).- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, condenó este viernes el ataque ruso con drones contra Ucrania que alcanzó un edificio de viviendas en Rumanía y provocó dos heridos en la ciudad oriental de Galati.

«Rusia está cruzando otra línea más en su guerra de agresión contra Ucrania», escribió en X el mandatario.

«Finlandia apoya a su aliada Rumanía y sigue respaldando a Ucrania en su autodefensa. La situación está siendo debatida dentro de la Alianza», agregó.

Rumanía ha anunciado que tomará «medidas proporcionadas» tras el suceso y ha solicitado a la OTAN que despliegue más medios antiaéreos antidrones en el país.

«La naturaleza sin precedentes del acontecimiento exige una respuesta firme, coordinada y adecuada —a nivel nacional, aliado e internacional», declaró el presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

El Ministerio de Defensa rumano ha confirmado que el aparato que explotó era un Geran-2 de fabricación rusa, mientras que el Ministerio de Sanidad ha comunicado que hay dos heridos hospitalizados, una mujer de 53 años y un niño de catorce.

Las autoridades rumanas afirmaron hoy que desde el inicio de la guerra se han registrado 28 incursiones de drones rusos en el espacio aéreo, los cuales en varias ocasiones llegaron a estrellarse, pero sin causar víctimas ni daños.EFE

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