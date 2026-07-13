Finlandia convoca al embajador ruso por «actividades cibernéticas maliciosas» de Moscú

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Helsinki, 13 jul (EFE).- La ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, anunció este lunes que ha convocado al embajador de Rusia en Helsinki debido a las «actividades cibernéticas maliciosas» de Moscú contra varios países europeos, entre ellos Finlandia.

«Finlandia condena las actividades cibernéticas maliciosas de Rusia y su uso indebido del ecosistema cibernético. En respuesta a ello, he convocado al embajador de la Federación Rusa», señaló Valtonen en la red social X.

La titular de Exteriores finlandesa destacó que la Unión Europea (UE) aprobó este lunes un paquete de sanciones relacionadas con estas actividades indebidas e identificó a varios actores cibernéticos maliciosos en Rusia, entre ellos el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).

Finlandia se suma así a otros países europeos que han sido víctimas de presuntos ciberataques por parte de Moscú y que también han convocado a los embajadores rusos en sus respectivas capitales, entre ellos Francia y Alemania.

Estas medidas tienen lugar después de que la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, denunciara en nombre del bloque comunitario el ecosistema cibernético malicioso de Rusia dirigido contra la UE, sus Estados miembros y sus socios internacionales, en particular contra Ucrania.

Estas actividades maliciosas dirigidas por el FSB incluirían, entre otras, la infiltración en redes gubernamentales y el sabotaje de infraestructuras críticas, según Kallas.

Entre los países europeos que habrían sido blanco de estos ciberataques mencionó a Francia, Alemania, Polonia, Chipre, Países Bajos, Austria, Eslovaquia, Rumanía y Finlandia. EFE

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