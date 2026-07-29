Finlandia cortará la conexión de fibra óptica con Rusia a partir de 2027

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Helsinki, 29 jul (EFE).- La operadora de la red eléctrica de Finlandia, Fingrid, cuyo accionista mayoritario es el Estado finlandés, cortará la conexión de fibra óptica con Rusia a partir de 2027, según confirmó la compañía este miércoles al diario ‘Helsingin Sanomat’.

Fingrid señaló al citado medio que el corte se producirá una vez concluya el actual contrato de arrendamiento del operador de telecomunicaciones que utiliza el cable de fibra óptica entre Finlandia y Rusia, a finales de este año.

Este cable de telecomunicaciones conecta ambos países a lo largo del tendido eléctrico de alta tensión, en desuso desde que Rusia cortó el suministro eléctrico a Finlandia en 2022, tres meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, alegando «problemas para recibir pagos por la electricidad vendida».

Según Fingrid, es poco probable que este cambio tenga un impacto significativo en los consumidores, aunque la demora en las conexiones de datos entre Finlandia y Rusia podría aumentar ligeramente.

El corte de la conexión con Finlandia reducirá el número de cables de fibra óptica operativos entre Rusia y Europa, aunque seguirán conectados a través de los países bálticos y Bielorrusia, así como por los cables submarinos del mar Báltico. EFE

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