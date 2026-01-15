Finlandia enviará dos oficiales a Groenlandia para explorar posibles maniobras aliadas

Helsinki, 15 ene (EFE).- El Ministerio de Defensa de Finlandia anunció este jueves el envío de dos oficiales a Groenlandia a petición de Dinamarca para explorar la posibilidad de realizar maniobras conjuntas con las Fuerzas Armadas danesas y de otros países de la OTAN.

Según explicó el Ministerio de Defensa finlandés en un comunicado, fortalecer la seguridad en la región ártica requiere mayores esfuerzos por parte de la Alianza Atlántica.

«Hemos promovido este objetivo dentro de la OTAN en diversos contextos desde que somos miembros. La seguridad de Finlandia se refuerza cuando nuestros aliados desarrollan sus capacidades para operar en la región ártica», afirmó en el comunicado el titular finlandés de Defensa, Antti Häkkänen.

El ministerio resaltó que Finlandia, que ingresó en la Alianza en 2023, participa activamente en la defensa del Ártico, sobre todo en la región del norte de Escandinavia, aunque también ha tomado parte en misiones de la OTAN en tiempos de paz en Islandia y el mar del Norte.

Asimismo, señaló que, si bien Groenlandia es una zona nueva para las tropas finlandesas, el entorno operativo y las exigentes condiciones árticas «les resultan conocidas».

Finlandia se suma así a otros países aliados europeos que han anunciado el envío de efectivos militares a Groenlandia tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con esta región autónoma danesa sin descartar el uso de la fuerza, entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia y Noruega. EFE

