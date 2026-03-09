Finlandia establecerá una unidad de mando y control de la OTAN para reforzar su defensa

Helsinki, 9 mar (EFE).- El Ministerio de Defensa finlandés anunció este lunes la próxima creación de una unidad de mando y control de la OTAN en la ciudad de Riihimäki (a unos 70 kilómetros al norte de Helsinki) para reforzar las capacidades de defensa del país nórdico.

El ministerio señaló en un comunicado que la nueva unidad, que contará con unos 60 efectivos y estará operativa a principios de 2027, albergará un Módulo Desplegable de Comunicaciones y Sistemas de Información (DCM, por sus siglas en inglés).

Su objetivo será proporcionar servicios de comunicación e información para apoyar a las fuerzas y mandos de la OTAN en Finlandia y, de ser necesario, a toda la Alianza, indicó el comunicado.

«El establecimiento de un DCM en Riihimäki fortalecerá la capacidad de la OTAN para defender Finlandia y el Alto Norte, y consolidará la guarnición de Riihimäki como un importante centro de experiencia en sistemas de mando y control», afirmó el ministro finlandés de Defensa, Antti Häkkänen.

Según Häkkänen, la elección de este emplazamiento se basó en un análisis exhaustivo de la defensa nacional de Finlandia y de las necesidades de la OTAN, organización a la que el país nórdico pertenece desde 2023.

«A principios de este mes, los demás aliados apoyaron el establecimiento de un DCM en Finlandia. Esto demuestra que nuestra sólida experiencia en sistemas de mando y control goza de reconocimiento dentro de la OTAN», añadió.

Asimismo, señaló que esta nueva unidad traerá «importantes sinergias» con las otras dos estructuras aliadas ubicadas en Finlandia: el centro de mando multinacional de las Fuerzas Terrestres de Avanzada de la OTAN (FLF, por sus siglas en inglés) y el subcomando terrestre de la OTAN para el norte de Europa.

El anuncio coincidió con el comienzo de las maniobras militares aliadas «Cold Response», que se desarrollarán durante once días en el norte de Noruega y Finlandia con la participación de unos 25.000 soldados de 14 países de la OTAN. EFE

