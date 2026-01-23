Finlandia inaugura su primer acelerador de innovación de la OTAN

Helsinki, 23 ene (EFE).- El Ministerio de Defensa de Finlandia informó este viernes de que el país nórdico ha inaugurado en Espoo (al oeste de Helsinki) su primer acelerador de innovación de la OTAN, que estará enfocado en las comunicaciones de nueva generación y en tecnología cuántica.

El nuevo centro forma parte del Acelerador de Innovación de Defensa para el Atlántico Norte (DIANA, por sus siglas en inglés) de la OTAN, un programa aliado que busca impulsar un ecosistema de innovación transatlántico.

El nuevo acelerador finlandés está gestionado por el Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT), en colaboración con la Universidad Aalto y la Universidad de Helsinki.

Además de investigar en comunicaciones futuras, resiliencia cibernética y tecnologías cuánticas y espaciales, el acelerador ofrecerá tutoría sobre desarrollo empresarial a las empresas emergentes y pymes locales con poca experiencia en los sectores de seguridad y defensa.

«Nos propusimos instalar un acelerador de la OTAN en Finlandia porque, como país, contamos con alta tecnología y una sólida experiencia en defensa. Este acelerador será beneficioso para la investigación, la defensa y el crecimiento económico», señaló en un comunicado el ministro finlandés de Defensa, Antti Häkkänen.

«Al integrar la defensa en la política de innovación de Finlandia, podemos crear una base más sólida para la resiliencia, la competitividad y la cooperación internacional», añadió Häkkänen.

El acelerador de innovación finlandés cuenta además con dos centros de pruebas aprobados por DIANA, que estarán ubicados en Espoo y en la ciudad noroccidental de Oulu, éste último especializado en la tecnología móvil de sexta generación (6G).

El programa DIANA, adoptado en la cumbre de la OTAN de Madrid en 2022, tiene como principal objetivo identificar los desafíos futuros en el sector de la defensa y encontrar soluciones tecnológicamente innovadoras en colaboración con el sector privado.

Su prioridad es investigar en tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas, que son de uso dual, es decir, pueden explotarse comercialmente tanto en el sector civil como en el militar. EFE

