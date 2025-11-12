Finlandia inicia cooperación sobre satélites de vigilancia con sus aliados de la OTAN

Helsinki, 12 nov (EFE).- El ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, anunció este miércoles que su país ha puesto en marcha un proyecto de cooperación en materia de satélites de vigilancia e inteligencia con sus aliados de la OTAN para reforzar las capacidades de defensa de la Alianza.

Häkkänen realizó este anuncio en el marco de la primera edición del Foro del Espacio Ártico de la OTAN celebrado en Helsinki, en el que participaron la secretaria general adjunta de la Alianza, Radmila Shekerinska, junto a expertos en defensa de 25 países aliados y una veintena de empresas del sector espacial.

Según Häkkänen, el objetivo es crear una comunidad multinacional de países de la OTAN que utilizan satélites con Radar de Apertura Sintética (SAR, por sus siglas en inglés) para mejorar la compatibilidad y la sinergia relacionadas con las capacidades nacionales de estos satélites.

«Vamos a desarrollar una capacidad de vigilancia sólida e integral que fortalecerá la disuasión y la defensa de la OTAN en el norte de Europa. La seguridad de Finlandia y de la alianza se fortalecerán», aseguró Häkkänen en un comunicado.

Los satélites con tecnología SAR permiten recopilar imágenes de alta precisión y vigilar en tiempo casi real cualquier ubicación, independientemente de las condiciones meteorológicas y de iluminación.

Finlandia ha adquirido hasta la fecha tres satélites SAR fabricados por la compañía finlandesa ICEYE para reforzar sus capacidades de vigilancia, especialmente en la zona fronteriza con Rusia, dentro de un ambicioso proyecto nacional de desarrollo de sus capacidades espaciales.

«El espacio solía ser un ámbito puramente científico y militar. Ahora es un activo estratégico y operativo que da forma al equilibrio de poder. El espacio también es importante para la disuasión y la defensa de la OTAN», dijo Häkkänen.

El Foro del Espacio Ártico celebrado en Helsinki abordó la importancia estratégica de esta región septentrional y la necesidad de que los países aliados inviertan más en defensa, sobre todo para reforzar sus capacidades espaciales.

Además, debatió cómo una cooperación más estrecha entre la industria de defensa y el sector espacial comercial puede ayudar a reducir las dependencias de la cadena de suministro, aumentar la capacidad industrial y asegurar el acceso a tecnologías de vanguardia. EFE

