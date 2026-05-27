Finlandia investiga la posible violación de su espacio aéreo por un avión militar ruso

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Helsinki, 27 may (EFE).- El Ministerio de Defensa finlandés afirmó este miércoles que sospecha que un avión militar ruso ha violado el espacio aéreo del país nórdico cuando intentaba evitar una tormenta eléctrica en el golfo de Finlandia.

El presunto incidente tuvo lugar hoy frente a la costa de Porkkala, a unos 35 kilómetros al oeste de Helsinki, y las Fuerzas Aéreas reaccionaron rápidamente desplegando «un vuelo operativo», según un comunicado del ministerio.

«Se ha iniciado de inmediato una investigación sobre la presunta violación del espacio aéreo», señaló en el comunicado el ministro finlandés de Defensa, Antti Häkkänen.

De acuerdo con el ministerio, la Guardia Fronteriza está investigando el caso y proporcionará más información a medida que avance la investigación.

De confirmarse, sería la primera violación del espacio aéreo finlandés por parte de un avión militar ruso que detectan las autoridades del país nórdico desde junio de 2025. EFE

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