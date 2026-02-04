Finlandia lanza un proyecto de 20 millones de euros para apoyar la educación en Ucrania

Helsinki, 4 feb (EFE).- Finlandia reforzará su apoyo a la reforma del sistema educativo de Ucrania a través de un proyecto de 20 millones de euros destinado a desarrollar la enseñanza secundaria en el país, informó este miércoles el Gobierno finlandés.

El proyecto, denominado «Learning2gether2», se implementará entre 2026 y 2029 y tiene como objetivo mejorar los resultados del aprendizaje, fortalecer la formación del profesorado y garantizar que todos en Ucrania tengan acceso a una educación de alta calidad, independientemente de su origen o lugar de residencia, según explicó el Ejecutivo finlandés en un comunicado.

«Garantizar el acceso de los jóvenes a la educación es una forma de apoyar la reconstrucción de Ucrania y supone una inversión en el futuro del país. La educación genera esperanza e impulsará la productividad y la competitividad de Ucrania», afirmó en el comunicado el ministro finlandés de Comercio Exterior y Desarrollo, Ville Tavio.

Ucrania había solicitado la ayuda de Finlandia, país conocido por la calidad de su sistema educativo, para diseñar una ambiciosa reforma de la enseñanza bautizada por Kiev como la Nueva Escuela Ucraniana.

Según el Gobierno finlandés, el Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania ha participado activamente en cada etapa de la planificación del proyecto «Learning2gether2», una iniciativa que resalta el apoyo del país nórdico a largo plazo al sector educativo ucraniano.

El proyecto responde a la creciente necesidad de apoyo al sistema de enseñanza de Ucrania, tras verse sometido en los últimos años a una fuerte presión debido a la guerra de agresión de Rusia y, previamente, a la pandemia de covid-19, según el Ejecutivo finlandés. EFE

