Finlandia liderará la cooperación de países del mar Báltico en materia de minas navales

Helsinki, 15 oct (EFE).- Finlandia liderará la cooperación en materia de minas navales (NMC, por sus siglas en inglés) acordada por nueve países europeos próximos a la región del mar Báltico, anunció este miércoles el Ministerio de Defensa finlandés.

La NMC, una iniciativa nacida en 2024, tiene por objeto reforzar la defensa colectiva y explorar oportunidades prácticas de cooperación en la adquisición, la logística y el desarrollo de los sistemas de minas navales en el Báltico.

El acuerdo marco, suscrito inicialmente por Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia y Suecia, y al que se ha sumado Bélgica, facilitará además el intercambio de información entre las fuerzas navales de los países firmantes y la realización de entrenamientos y maniobras conjuntas.

«La cooperación en materia de guerra de minas navales beneficia a Finlandia y a nuestros aliados que operan en el mar Báltico y sus alrededores. Al compartir nuestros conocimientos técnicos, reforzaremos a nuestros aliados, pero también nuestra propia defensa», afirmó en un comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

Según Häkkänen, la industria armamentística finlandesa cuenta con productos y conocimientos técnicos avanzados que resultan atractivos para los aliados europeos, por lo que cree que las oportunidades de adquisición conjunta son muy prometedoras.

Alemania, Dinamarca, Finlandia, Lituania y Noruega han iniciado ya la preparación de una adquisición conjunta del sistema de minas marinas ‘Blocker’, fabricado por la compañía finlandesa de armamento Forcit.

La iniciativa NMC se engloba dentro de la estrategia de defensa y disuasión de los países de la OTAN para afrontar la amenaza rusa en la región del Báltico a raíz de la guerra de Ucrania. EFE

