Finlandia pide a la UE más fondos para luchar contra los drones en el flanco este

Helsinki, 15 sep (EFE).- La ministra finlandesa de Interior, Mari Rantanen, pidió este lunes en Helsinki al comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, que la Unión Europea (UE) entregue más fondos a los países del flanco oriental europeo para desarrollar sus capacidades antidrones.

«En el flanco este, en los países fronterizos orientales, necesitamos herramientas que fortalezcan aún más las medidas contra los drones», dijo Rantanen en una rueda de prensa conjunta con el comisario europeo.

«Los recientes acontecimientos en Ucrania e incluso en Polonia muestran la necesidad de reforzar nuestras fronteras también con nuevas tecnologías», agregó.

Brunner, quien visitó junto a Rantanen la frontera finlandesa con Rusia, recordó que la Comisión Europea (CE) ha propuesto en el nuevo presupuesto multianual aumentar la financiación del control fronterizo de Finlandia desde los 600 hasta los 1.600 millones de euros.

Sin embargo, Rantanen afirmó que existen «necesidades inmediatas» de financiación adicional para desarrollar las capacidades antidrones de Finlandia y otros países próximos a Rusia en el control fronterizo.

En este sentido, recordó que Finlandia, Polonia y las repúblicas bálticas enviaron una carta a la CE hace dos semanas solicitando para este fin más fondos dentro del actual período de financiación.

En la rueda de prensa, Brunner aseguró que la UE debe primero evaluar las necesidades de los Estados miembros en esta cuestión y después decidir dónde encontrar fondos adicionales para proporcionar apoyo, aunque confió en que se encontrará una solución.

«Estoy seguro de que encontraremos posibilidades y soluciones para proporcionar apoyo también a la guerra contra los drones», sostuvo Brunner.

El comisario también señaló que la UE trabaja actualmente en el programa Vigilancia del Flanco Oriental (Eastern Flank Watch) para mejorar la vigilancia en tiempo real de los países de la UE fronterizos con Rusia, una iniciativa que incluye la instalación de un muro antidrones en los próximos dos años. EFE

