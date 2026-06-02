Finlandia planea casi duplicar su gasto en defensa en tres años ante la «amenaza» rusa

2 minutos

Helsinki, 2 jun (EFE).- El Gobierno finlandés planea aumentar el gasto anual en defensa en los próximos tres años desde los 7.700 millones de euros actuales hasta más de 14.000 millones para afrontar la «amenaza» rusa, superando con creces el objetivo del 3,5 % del PIB acordado por la OTAN.

Según un informe presentado este martes por un grupo de trabajo parlamentario designado por el Gobierno, los costes de mantener y desarrollar la capacidad de defensa de Finlandia deberían aumentarse hasta alcanzar en 2029 aproximadamente el 4,6 % del PIB actual.

«Para hacer frente a la amenaza a largo plazo que representa Rusia, corregiremos las deficiencias de nuestro sistema de defensa y reforzaremos la defensa de Finlandia con determinación», afirmó en un comunicado el ministro de Defensa, Antti Häkkänen.

«Nuestra visión compartida de la situación y nuestro compromiso de aumentar el gasto en defensa de Finlandia en los próximos años garantizarán que los finlandeses puedan disfrutar de un futuro seguro y próspero», añadió.

Häkkänen resaltó que el informe del grupo de trabajo demuestra que existe un amplio consenso parlamentario sobre las políticas clave de defensa, lo que constituye «la principal fortaleza» del país en materia de seguridad.

«Este consenso permitirá una cooperación a largo plazo, que trascenderá los mandatos gubernamentales, para fortalecer la defensa y la seguridad de Finlandia», afirmó.

Según el Ejecutivo finlandés, la principal conclusión del informe es que Rusia representa una amenaza impredecible y a largo plazo para la seguridad del país nórdico y de la OTAN.

Además de esta amenaza, el entorno operativo de Finlandia se ve afectado por los cambios en el panorama bélico, los avances tecnológicos en el sector de la defensa y la redefinición del reparto de responsabilidades transatlánticas dentro de la Alianza, según el Gobierno finlandés.

Por ello, el informe subraya que la defensa de Finlandia debe estar dimensionada para satisfacer las exigencias del entorno de seguridad, así como los objetivos y compromisos relacionados con la defensa colectiva de la OTAN.

El aumento del presupuesto para gasto en defensa serviría, entre otras cosas, para financiar la adquisición de 64 cazas estadounidenses F-35A, cuatro corbetas para la Armada y un sistema israelí de defensa antiaérea, así como sistemas antidrones, armas de largo alcance y satélites de inteligencia. EFE

jg/smm/llb