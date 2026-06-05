Finlandia prueba con éxito un sensor para proteger cables submarinos de posibles sabotajes

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Helsinki, 5 jun (EFE).- Finlandia ha probado con éxito un nuevo sensor destinado a proteger los cables submarinos de posibles sabotajes y daños fortuitos, como los ocurridos en el mar Báltico en los últimos años, informó este viernes la Guardia de Fronteras del país nórdico.

El test fue llevado a cabo por la agencia fronteriza en colaboración con la Armada finlandesa y la teleoperadora Elisa y forma parte del Plan de Acción de la Unión Europea (UE) sobre Seguridad de Cables, lanzado el año pasado para reforzar la seguridad y resiliencia de las infraestructuras críticas submarinas.

El nuevo dispositivo se basa en la tecnología de detección acústica distribuida (DAS, por sus siglas en inglés) y su funcionalidad fue probada mediante la simulación de diversos escenarios, entre ellos el arrastre de un ancla.

El dispositivo fue conectado a un cable submarino de telecomunicaciones de la compañía Elisa, lo que permitió detectar y analizar las vibraciones en el lecho marino y los cambios provocados por esas vibraciones en los reflejos de la luz que atraviesa la fibra óptica.

«Este sistema nos permite detectar cualquier amenaza o riesgo que se aproxime a nuestros cables submarinos. Una detección proactiva o rápida puede evitar, o al menos minimizar, los daños en los cables submarinos», señaló la Guardia de Fronteras en un comunicado.

Según la teleoperadora Elisa, tras el éxito de estas pruebas el nuevo dispositivo se integrará en un servicio automatizado que alertará automáticamente tanto a las autoridades como a los propietarios de infraestructuras críticas sobre situaciones excepcionales.

«La protección de las infraestructuras submarinas es una tarea de importancia nacional. Teniendo en cuenta las recientes roturas de cables, hemos desarrollado una solución que permite alertar con antelación de una amenaza inminente», afirmó en un comunicado Jouni Petrow, directivo de Elisa.

La teleoperadora finlandesa es una de las víctimas de las misteriosas averías que se han producido en las infraestructuras submarinas de los países europeos del mar Báltico en los últimos años y que, según la UE, podrían deberse a ataques híbridos de Rusia.

En diciembre de 2024, Elisa detectó la rotura de uno de los dos cables de fibra óptica de su propiedad que conectan Finlandia con Estonia, un incidente que se repitió doce meses más tarde.

En ambos casos, las sospechas recayeron sobre sendos buques pertenecientes a la flota fantasma rusa, el petrolero Eagle S y el carguero Fitburg, que arrastraron sus anclas varios kilómetros por el fondo marino, aunque las autoridades finlandesas no han podido probar que lo hicieran de forma intencionada.

Finlandia ha sufrido además otros incidentes similares, en los que resultaron dañadas infraestructuas submarinas críticas en extrañas circunstancias, entre ellas un cable de alta tensión y el gasoducto Balticconnector, ambos entre el país nórdico y Estonia. EFE

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