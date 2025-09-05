The Swiss voice in the world since 1935

Finlandia se suma a la declaración sobre la solución pacífica al conflicto palestino

Helsinki, 5 sep (EFE).- La ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, informó este viernes que su país se ha sumado a la Declaración de Nueva York, impulsada por Francia y Arabia Saudí, un documento que propugna la resolución pacífica del conflicto entre Israel y Palestina mediante la solución de dos Estados.

«El proceso liderado por Francia y Arabia Saudí es el esfuerzo internacional más importante en años para crear las condiciones para una solución de dos Estados», dijo Valtonen en su cuenta de la red social X.

La ministra finlandesa aseguró que esta declaración es «histórica», ya que es la primera vez que los 22 países de la Liga Árabe -que también la han suscrito- se comprometen con la seguridad de Israel y exigen el desarme de Hamás y la transferencia de autoridad en Gaza.

La Declaración de Nueva York, aprobada el pasado 29 de julio durante una conferencia internacional en la sede de Naciones Unidas, persigue generar el mayor apoyo posible a una resolución pacífica que ponga fin a la guerra en Gaza y aplique la solución de dos Estados.

Entre otras medidas, propone el desarmar a Hamás y apartar a esta organización del Gobierno palestino, poner fin a las hostilidades, garantizar la seguridad de israelíes y palestinos, y normalizar las relaciones entre los países de la región.

Asimismo, el documento exige la liberación de todos los rehenes israelíes en manos de Hamás, el restablecimiento del alto el fuego y la retirada de las tropas israelíes de Gaza.

Valtonen aclaró a la prensa finlandesa que el hecho de que su país se sume a la declaración no significa que Finlandia reconozca el Estado palestino, como ya han hecho o contemplan hacer próximamente otros países europeos, entre ellos España, Francia, Irlanda o Noruega.

La cuestión palestina divide a la clase política finlandesa, incluido el propio Gobierno de coalición, donde el ultraderechista Verdaderos Finlandeses y el Partido Cristianodemócrata se oponen abiertamente a reconocer la soberanía de la nación palestina.

El resto de los partidos y el presidente finlandés, Alexander Stubb, son partidarios de reconocer el Estado palestino, aunque algunos, como los socialdemócratas, quieren hacerlo de inmediato, mientras que otros -entre ellos los conservadores del primer ministro Petteri Orpo- prefieren hacerlo «cuando llegue el momento». EFE

