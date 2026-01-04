Finlandia subraya que hay que apoyar una transición democrática en Venezuela

Berlín, 4 ene (EFE).- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, subrayó este domingo que «ahora es importante apoyar una transición hacia un gobierno democrático» en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos en ese país sudamericano en la que el presidente Nicolás Maduro fue detenido.

«Ahora lo importante es apoyar una transición hacia un gobierno democrático», escribió Stubb en su cuenta de X, al reaccionar a los hechos del sábado.

Stubb dijo que su país vigila de cerca la situación en Venezuela y recordó que el «régimen de Nicolás Maduro ha sido ilegítimo desde hace tiempo».

«Las elecciones en 2024 fueron groseramente injustas. Finlandia dijo esto antes, como parte de la Unión Europea. La Unión también impuso sanciones a Venezuela», señaló el líder finlandés antes de apuntar que «todos los países tienen que respetar y cumplir el derecho internacional».

«Preservar este principio está en los intereses vitales de Finlandia. Es una piedra angular de nuestra política exterior», agregó Stubb.

Maduro y su mujer Cilia Flores se encuentran detenidos en Nueva York para ser procesados por narcotráfico, según informó el sábado el presidente de EE.UU, Donald Trump, después de una intervención militar estadounidense en suelo venezolano. EFE

