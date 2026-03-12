Finlandia suspenderá la aplicación de su convenio fiscal con Rusia

Helsinki, 12 mar (EFE).- El Gobierno de Finlandia anunció este jueves que suspenderá a partir del próximo 1 de julio la aplicación del convenio fiscal suscrito con Rusia, una medida que supone un paso más en el enfriamiento de las relaciones bilaterales entre ambos países a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

«El Gobierno propone que el presidente de la República suspenda la aplicación del convenio fiscal a partir del 1 de julio. Este cambio no tendría efectos económicos significativos», señaló el Ejecutivo en un comunicado.

El acuerdo, firmado en 1996 tras el desmembramiento de la Unión Soviética y actualizado en 2002, tenía como objetivo eliminar la doble imposición de empresas y ciudadanos y prevenir la evasión fiscal.

Rusia anunció en agosto de 2023 que suspendería la aplicación de ciertas disposiciones de los convenios fiscales con Finlandia y otros países de la Unión Europea (UE) en respuesta a las sanciones económicas impuestas a Moscú por su agresión militar contra Ucrania.

No obstante, Finlandia había seguido aplicando el convenio fiscal con Rusia de forma unilateral hasta ahora, según su Ejecutivo.

«El comercio entre Finlandia y Rusia ha disminuido significativamente debido a la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Por lo tanto, es previsible que este cambio solo tenga un reducido impacto económico», señaló el comunicado.

El Gobierno finlandés advirtió de que, en algunos casos, la suspensión de la aplicación del convenio fiscal podrá dar lugar a una doble tributación. EFE

