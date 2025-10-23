Finlandia ve en las sanciones y el uso de activos rusos un punto de inflexión para Ucrania

Bruselas, 23 oct (EFE).- El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, afirmó este jueves que las nuevas sanciones contra Rusia aprobadas por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos y el posible uso de los activos rusos congelados en favor de Kiev pueden suponer «un punto de inflexión» en la guerra de Ucrania.

«Estas fuertes sanciones, combinadas con un sólido paquete de ayuda para Ucrania, pueden ser un punto de inflexión en la guerra en Ucrania y en la capacidad bélica de Rusia, y podrían obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones», dijo Orpo a su llegada a la cumbre de los líderes comunitarios en Bruselas.

Orpo aludía así a las sanciones anunciadas el miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, y al decimonoveno paquete de sanciones contra Moscú aprobado este jueves por los Veintisiete.

Respecto al plan europeo de poner a disposición de Ucrania los activos congelados de Moscú, el primer ministro finlandés señaló que hay «una solución visible sobre la mesa» y afirmó que sería «una enorme decepción» si la UE no alcanza un acuerdo sobre esta cuestión durante esta cumbre.

En este sentido, dijo que Finlandia se toma «muy en serio» las preocupaciones de Bélgica, que ha amenazado con bloquear una decisión al respecto si no se mutualiza el riesgo de utilizar los activos rusos congelados, y confirmó que el país nórdico está dispuesto a compartir la responsabilidad.

«Tenemos dos opciones: usar los activos rusos o usar dinero de nuestro propio presupuesto. La mejor solución es usar el dinero de Putin, porque es él quien ha destruido Ucrania», sentenció. EFE

