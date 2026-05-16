Finlandia y Australia, favoritas en un Eurovisión polémico por la presencia de Israel

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Sara Corsellas

Viena, 16 may (EFE).- El Festival de la Canción de Eurovisión celebra este sábado su gran final, con Finlandia y Australia como favoritos, en una edición marcada por el boicot de España y de otros cuatro países en protesta porque Israel no haya sido excluido por su ataques a la población civil en Gaza.

Esta es la primera vez que España, uno de los cinco grandes contribuyentes de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), no participa en Eurovisión desde su debut en 1961. También han renunciado a competir Eslovenia, Países Bajos, Irlanda e Islandia.

Finlandia y Australia

Sólo 35 países, el número más bajo desde 2004, han participado en esta 70 edición.

A la gran final, tras pasar dos eliminatorias, han llegado 25, incluidos los cuatro grandes (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) a los que sus contribuciones económicas a la UER garantiza un puesto, y Austria, finalista por ser país anfitrión.

En la primera eliminatoria, el pasado martes, se confirmaron como grandes favoritos el dúo finlandés Linda Lampenius y Pete Parkkonen, y su tema ‘Liekinheitin’, una canción dramática que combina pop-rock y electrónica con la potencia del violín clásico de Lampenius, y que actualmente lidera todas las apuestas a la victoria.

Australia, clasificada el jueves en la segunda semifinal, se ha situado cada vez más cerca del primer puesto con ‘Eclipse’, de Delta Goodrem, en su regreso a la ciudad donde el país debutó en el festival en 2015.

Grecia, Israel, Rumanía, Bulgaria y Dinamarca figuran también entre las propuestas mejor posicionadas en las apuestas, aunque a cierta distancia de las dos favoritas.

Los daneses abrirán la gala, y les seguirán Alemania, Israel, Bélgica, Albania, Grecia, Ucrania, Australia, Serbia, Malta, República Checa, Bulgaria, Croacia, Reino Unido, Francia, Moldavia, Finlandia, Polonia, Lituania, Suecia, Chipre, Italia, Noruega, Rumanía y Austria.

Aplausos y protestas

Fuera del escenario, la edición ha estado marcada por un clima de tensión y movilización social, especialmente en Viena, donde durante la semana se han sucedido concentraciones tanto a favor como en contra de la participación de Israel.

Centenares de manifestantes procedentes de distintos países se congregaron ayer, viernes, en el centro de la capital austríaca para expresar su rechazo a la presencia israelí en el concurso, coincidiendo con el ‘Día de la Nakba’, que conmemora la expulsión de 750.000 palestinos tras la creación del Estado de Israel en 1948.

Un día antes tuvo lugar también una movilización de signo contrario bajo el lema ‘Mazel Lov’, que combina ‘love’ (amor en inglés) con la expresión hebrea ‘Mazel Tov’ (buena suerte), en la que unas 200 personas mostraron su apoyo al derecho de Israel a participar en Eurovisión.

Hoy está prevista la mayor manifestación de protesta conotra Israel, bajo el lema ‘Ningún escenario para el genocidio. Libertad para Palestina’.

El director del Festival, Martin Green ha afirmado sobre está polémica que la UER es una organización democrática que respeta la postura de los países que no han acudido, pero que no está de acuerdo con ella.

«En un mundo difícil, es fundamental unirse y destacar lo que tenemos en común para mostrar cómo podría ser también el mundo. Esos espacios deben ser protegidos. Eurovisión siempre ha sido un espacio así: hemos dado voz a los que no la tienen y hemos sido un refugio para los desfavorecidos», ha dicho en declaraciones a la agencia APA.

Durante la actuación de Israel en la primera semifinal se escuchó en la retransmisión en directo de la televisión pública ORF, a al menos una persona gritando ‘Stop the Genocide’, un grito que fue censurado en el vídeo que Eurovisión subió a su canal oficial de YouTube.

España en Eurovisión

La ausencia española supone la pérdida de la tercera mayor audiencia televisiva del certamen, ya que Radiotelevisión Española (RTVE) no retransmitirá Eurovisión.

En su lugar, la cadena pública emitirá esta noche una nueva entrega de ‘La casa de la música’, con artistas como Chanel, Raphael y Ana Belén.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió ayer esa postura como «coherente y necesaria» para «plantarse ante la injusticia», además de pedir aplicar los mismos criterios que llevaron a la exclusión de Rusia tras la invasión de Ucrania.

Los españoles que quieran seguir el concurso lo podrán hacer por el canal de YouTube de Eurovisión. También podrán votar dentro del grupo ‘resto del mundo’, que cuenta en el cómputo final como un país más. EFE

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