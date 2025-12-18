Finlandia y Suecia creen que el uso de los activos rusos congelados es la única opción

Bruselas, 18 dic (EFE).- Los primeros ministros de Finlandia y Suecia, Petteri Orpo y Ulf Kristersson, respectivamente, coincidieron este jueves en que la única opción viable para ayudar financieramente a Ucrania es usar los intereses que generan los activos rusos congelados para conceder un préstamo a Kiev.

«No puedo decir con seguridad que vayamos a alcanzar un acuerdo, pero sería una gran decepción si no lo hacemos, porque no creo que haya otra opción», dijo Orpo a su llegada a la cumbre de la Unión Europea (UE) que se celebra en Bruselas.

Según Orpo, la otra alternativa que baraja la UE -un crédito conjunto de la UE financiado con deuda- no es viable, ya que requiere la unanimidad de los Veintisiete y hay al menos un país -Hungría- que se opone.

«Hay que encontrar una solución. Europa debe demostrar su fuerza para encontrar una solución en Ucrania, pero también para demostrar a Estados Unidos y Rusia que somos capaces de actuar», afirmó.

El primer ministro sueco, por su parte, aseguró que los líderes europeos están cerca de alcanzar un compromiso, aunque aún quedan detalles importantes que acordar, por lo que la cuestión sigue abierta.

«Esta es la cumbre más importante de la UE desde que estalló la guerra hace cuatro años. Las discusiones serán muy largas. Me quedaré toda la noche si es necesario», dijo Kristersson.

El mandatario sueco aseguró que la solución que la UE tiene sobre la mesa son los activos rusos congelados, pero antes será necesario convencer a Bélgica,

También afirmó que «no hay un plan B», ya que la opción de emitir deuda conjunta para financiar a Ucrania «no es una solución, porque requiere una unanimidad que no tenemos».

A pesar de la complejidad de las negociaciones, Kristersson coincidió con Orpo en que sería una gran decepción si no se alcanza un acuerdo al final de esta cumbre sobre el modo de financiar a Ucrania para que pueda defenderse de la agresión rusa. EFE

