Finlandia y Suecia dudan de que Rusia quiera realmente un acuerdo de paz para Ucrania

2 minutos

Helsinki, 2 dic (EFE).- Los primeros ministros de Finlandia, Petteri Orpo, y Suecia, Ulf Kristersson, expresaron este martes sus dudas de que el Kremlin quiera realmente negociar un acuerdo de paz para Ucrania, pocas horas antes de que Estados Unidos y Rusia retomen las conversaciones bilaterales de paz en Moscú.

«Apreciamos el hecho de que tantos países deseen la paz, entre ellos Estados Unidos y países de Europa y Asia. Pero dudamos de las ambiciones de Rusia en este sentido, así que tendremos que ver el resultado de las reuniones de hoy en Moscú para evaluar las verdaderas intenciones de Rusia», dijo Kristersson en una rueda de prensa conjunta.

El presidente ruso, Vladímir Putin, tiene previsto reunirse hoy en el Kremlin con una delegación estadounidense encabezada por el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff para avanzar en un plan de paz que ponga fin a la guerra de Ucrania.

Según el mandatario sueco, la gran incógnita en este momento es si Rusia está preparada para mantener una negociación de paz seria o no, porque -a su juicio- hasta ahora Moscú no ha mostrado ningún interés en ello.

«Ni sobre un alto el fuego, ni sobre un acuerdo de paz, al menos no en términos razonables, por lo que creo que la reunión de hoy podría ser importante. Mantendré la calma hasta que veamos el resultado de la discusión entre Rusia y Estados Unidos», señaló Kristersson.

También resaltó que lo realmente importante para Europa no son las condiciones que exige Rusia para alcanzar un acuerdo de paz, sino las que Ucrania considera aceptables y las que no.

Por su parte, Orpo señaló que es mejor no especular de antemano sobre el posible resultado de las negociaciones entre Witkoff y Putin en Moscú, aunque tampoco se mostró muy esperanzado.

«La cuestión es si Rusia se toma en serio un acuerdo de paz, porque hasta ahora no hemos visto ninguna señal positiva del lado ruso en este sentido», dijo el primer ministro finlandés. EFE

