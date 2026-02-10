Finlandia y Suecia instan a seguir aumentado la presión sobre Rusia para forzar la paz

Helsinki, 10 feb (EFE).- Las ministras de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, y Suecia, Maria Malmer Stenergard, instaron este martes a seguir aumentando tanto la presión sobre Rusia como la ayuda militar a Kiev para forzar a Moscú a negociar la paz con Ucrania.

«Creemos que aumentar la presión de las sanciones sobre Rusia es extremadamente importante en estas circunstancias, porque no hemos visto ninguna concesión por parte de Rusia para avanzar realmente en las negociaciones de paz y no están renunciando a sus objetivos maximalistas», dijo Valtonen en una rueda de prensa conjunta celebrada en Espoo (Finlandia).

Ambas ministras propusieron recientemente a la Unión Europea (UE) la prohibición de ofrecer servicios marítimos en los puertos europeos a los buques de la flota fantasma rusa, una medida que ha sido incluida en el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia presentado por la Comisión Europea (CE), que debe ser aún aprobado por los Veintisiete.

«La prohibición de los servicios marítimos implementada por la Unión Europea y, a ser posible, también por el G7, sería un paso muy poderoso para obstaculizar realmente el movimiento de la flota fantasma rusa», dijo Valtonen.

Las dos ministras expresaron su firme respaldo al nuevo paquete de sanciones elaborado por la CE, aunque señalaron que les hubiera gustado que incluyera «medidas más ambiciosas» para prohibir totalmente la importación de fertilizantes rusos y la exportación a Rusia de productos de lujo.

«El año pasado, la UE importó de Rusia bienes estratégicamente importantes, como fertilizantes, por un valor de 35.000 millones de euros. Necesitamos hacer más para desvincularnos de Rusia, es bastante obvio», dijo Malmer Stenergard.

La jefa de la diplomacia sueca señaló que alrededor del 20 % de las importaciones europeas de fertilizantes todavía proceden de Rusia, algo que calificó de «inaceptable», y recordó que existen otras alternativas para abastecerse, por ejemplo el mercado canadiense.

A su juicio, Moscú está intentando constantemente encontrar formas de evadir las sanciones europeas, por lo que es necesario que Europa también encuentre nuevas maneras de impedirlo, aprobando todos los paquetes de sanciones que sean necesarios.

También abogó por prohibir totalmente las exportaciones de artículos de lujo a Rusia por motivos morales, pese a que esta medida no vaya a afectar la economía de guerra rusa.

«No es algo que tenga una relevancia económica, pero es moralmente muy importante mostrar a la población rusa que no se puede seguir como si nada cuando se está en guerra contra Europa y contra Ucrania», afirmó.

Ambas ministras instaron además a sus socios europeos y a otros países occidentales a incrementar su apoyo militar a Ucrania para que pueda defenderse mejor de la ofensiva rusa, como han hecho los países nórdicos desde el inicio de la guerra.

Según Malmer Stenergard, en 2025 las cinco naciones nórdicas donaron a Kiev una tercera parte de todo el material militar entregado por los países de la OTAN a Ucrania, pese a que su población conjunta no llega a los 30 millones de habitantes, frente a los casi 1.000 millones de personas que viven en los países que forman la Alianza.

«Si los demás países aliados hicieran lo mismo o casi lo mismo que los nórdicos, la guerra probablemente ya habría terminado a favor de Ucrania», dijo la ministra sueca. EFE

