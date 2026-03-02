Finnair prolonga la cancelación de vuelos a Doha y Dubái por el conflicto de Oriente Medio

1 minuto

Helsinki, 2 mar (EFE).- La aerolínea finlandesa Finnair anunció este lunes que prolongará la cancelación de vuelos a Doha hasta el 10 de marzo y a Dubái hasta el 28 del mismo mes por el conflicto en Oriente Medio, tras el ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán lanzado este fin de semana.

«Debido al empeoramiento de la situación de seguridad en Oriente Medio, nos vemos obligados a suspender nuestros vuelos desde y hacia Doha y Dubái», señaló la compañía aérea en un comunicado.

Finnair anunció además que evitará atravesar el espacio aéreo de Irán, Irak, Israel y Siria hasta nuevo aviso, sin incluir otros países que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) recomienda no sobrevolar, como Arabia Saudí, Baréin, Jordania, Líbano y Omán.

La aerolínea finlandesa canceló inicialmente los vuelos con destino y origen en Doha y Dubái que tenía programados para el sábado y domingo pasados, pero el recrudecimiento del conflicto bélico en la región le ha llevado a prolongar las cancelaciones.

Finnair alertó de la posibilidad de que no pueda recolocar en vuelos alternativos a los clientes que viajen a estas dos ciudades de Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) debido a la falta de disponibilidad de vuelos comerciales, por lo que recomendó a los afectados que soliciten el reembolso de los billetes.

Asimismo, señaló que seguirá de cerca las recomendaciones de las autoridades y evaluará regularmente cualquier factor que pueda afectar a sus vuelos programados. EFE

jg/cph/psh