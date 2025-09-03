The Swiss voice in the world since 1935

FINUL denuncia ataque drones israelíes con granadas cerca de su personal en sur del Líbano

Este contenido fue publicado en
1 minuto

El Cairo, 3 sep (EFE).- La misión de paz de la ONU para el Líbano (FINUL) denunció este miércoles que drones israelíes lanzaron el martes cuatro granadas cerca de su personal en el sur del Líbano, en lo que calificó de «uno de los ataques más graves» contra los cascos azules desde el alto al fuego anunciado en noviembre pasado.

En un comunicado, la fuerza internacional afirmó que «una granada impactó a menos de 20 metros y tres a unos 100 metros del personal y los vehículos de la ONU», indicando que «los drones regresaron (luego) al sur de la Línea Azul», que demarca la frontera de facto y provisional entre Israel y Líbano a falta de una reconocida y definitiva.

«Este es uno de los ataques más graves contra el personal y los activos de la FPNUL desde el acuerdo de cese de hostilidades de noviembre pasado» entre Líbano e Israel, subrayó la nota. EFE

fa/amr/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR