FINUL denuncia ataque drones israelíes con granadas cerca de su personal en sur del Líbano
El Cairo, 3 sep (EFE).- La misión de paz de la ONU para el Líbano (FINUL) denunció este miércoles que drones israelíes lanzaron el martes cuatro granadas cerca de su personal en el sur del Líbano, en lo que calificó de «uno de los ataques más graves» contra los cascos azules desde el alto al fuego anunciado en noviembre pasado.
En un comunicado, la fuerza internacional afirmó que «una granada impactó a menos de 20 metros y tres a unos 100 metros del personal y los vehículos de la ONU», indicando que «los drones regresaron (luego) al sur de la Línea Azul», que demarca la frontera de facto y provisional entre Israel y Líbano a falta de una reconocida y definitiva.
«Este es uno de los ataques más graves contra el personal y los activos de la FPNUL desde el acuerdo de cese de hostilidades de noviembre pasado» entre Líbano e Israel, subrayó la nota. EFE
