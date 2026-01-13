Firma española Typsa hará la consultoría para los estudios de extensión del metro de Quito

3 minutos

Quito, 13 ene (EFE).- La Empresa Metro de Quito adjudicó a la española Técnica y Proyectos S.A. (Typsa) la consultoría para los estudios definitivos de la extensión del metro hacia el norte de la capital de Ecuador tras cumplir dos años de operaciones de la primera fase del sistema, construida por la también española Acciona.

En una rueda de prensa, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, indicó que Typsa tiene 60 años de experiencia como una firma consultora en temas de ingeniería y arquitectura.

Actualmente, gestionan proyectos de transporte, aeropuertos, sistemas de metro, construcción de túneles y puentes, telecomunicaciones, medio ambiente y servicios técnicos y digitales. Tienen presencia en Europa, América, África y Asia.

Muñoz destacó que la adjudicación marca el avance concreto de una aspiración de pobladores del norte, desde El Labrador hasta La Ofelia.

La consultoría, que tendrá un período de ejecución de un año, incluye los estudios definitivos de la extensión a La Ofelia, alternativas y perfilamiento de líneas ferroviarias hasta la zona de Calderón y fortalecimiento del subsistema ferroviario Metro de Quito.

De acuerdo con los Términos de Referencia, dijo, el presupuesto referencial del contrato ascendía a 11,9 millones de dólares. No obstante, el proceso fue adjudicado por un monto de 9,95 millones de dólares, lo que representa un ahorro cercano a los dos millones y una optimización del 16 % de los recursos inicialmente asignados.

Juan Carlos Parra, gerente de Metro de Quito, comentó que la firma del contrato podría darse a finales de enero o principios de febrero venidero.

Pedido al Gobierno

El alcalde se refirió a la ya anunciada calificación positiva de 80 millones de dólares por parte del directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para financiar parte de esta extensión.

Y aprovechó para reiterar el pedido formal al Gobierno de cubrir entre el 50 % o el 60 % del costo de la obra, «tal como lo ofreció el presidente Daniel Noboa durante la sesión solemne por la Fundación de Quito en diciembre de 2024».

El Municipio -dijo- está listo para asumir el porcentaje restante.

Sin embargo, aclaró que aún hay requisitos que dependen exclusivamente del Gobierno Nacional para que la ampliación pueda concretarse.

Se necesita, por ejemplo, el aval soberano del Ministerio de Economía y Finanzas para acceder la financiación internacional y la emisión de la Licencia Ambiental por parte del Ministerio del Ambiente.

«Desde 2024 no tenemos respuesta del Ministerio de Finanzas y también está pendiente la licencia ambiental solicitada en mayo de 2025. Tampoco hay respuesta», subrayó. EFE

sm/cpy

(foto)(video)