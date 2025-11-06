Firmas chinas de conducción autónoma debutan con caídas en la Bolsa de Hong Kong

Pekín, 6 nov (EFE).- Las empresas chinas de conducción autónoma Pony.ai y WeRide registraron este jueves fuertes caídas en su estreno en la Bolsa de Hong Kong, tras recaudar en conjunto cerca de 1.200 millones de dólares estadounidenses en sus ofertas públicas iniciales (OPI), con las que buscan ampliar su base de inversores y financiar su expansión internacional.

Los títulos de Pony.ai descendieron un 11 %, mientras que los de WeRide retrocedieron un 7,8 %, después de haber fijado precios iniciales de 27,1 y 27 dólares hongkoneses (3,49 y 3,47 dólares estadounidenses), respectivamente, según datos del parqué y del diario South China Morning Post.

Ambas compañías cotizan también en el mercado estadounidense del Nasdaq.

Pony.ai, con sede en la ciudad sureña de Cantón, obtuvo 6.700 millones de dólares hongkoneses (unos 862 millones de dólares estadounidenses) en la operación, mientras que su rival WeRide recaudó 2.390 millones de dólares hongkoneses (307 millones de dólares estadounidenses).

El fundador y consejero delegado de Pony.ai, James Peng, aseguró al South China Morning Post que la doble cotización «ayuda a ampliar la base de inversores asiáticos y refuerza la imagen de marca» de la compañía, que planea desplegar 1.000 robotaxis en Shenzhen y expandir sus servicios a mercados como Dubái, Singapur y el Sudeste Asiático.

«No veo un solo factor determinante que impida avanzar», afirmó Peng, que prevé que la empresa sea rentable en 2028.

Por su parte, el director ejecutivo de WeRide, Tony Han, explicó que los fondos recaudados se destinarán a fortalecer las capacidades de inteligencia artificial y los centros de datos, además de impulsar el despliegue global de su flota, que podría superar los 10.000 robotaxis en los próximos años.

El mercado chino de movilidad de pasajeros alcanzó los 1,5 billones de dólares en 2024 y podría llegar a 2 billones en 2035, según la consultora Frost & Sullivan, mientras que el valor potencial del mercado de robotaxis podría rondar los 40.000 millones anuales, de acuerdo a estimaciones del banco HSBC.

Las dobles cotizaciones de Pony.ai y WeRide consolidan la tendencia de empresas tecnológicas chinas que eligen Hong Kong como plataforma regional para atraer capital asiático en medio de un contexto geopolítico y regulatorio incierto en Estados Unidos. EFE

